Una nueva etapa inicia a partir de esta noche en ‘El Desafío del Siglo XXI’, el reality de habilidades física más visto por los colombianos. Esta propuesta de Caracol Televisión año tras año mantiene la atención de los televidentes al máximo, y este no ha sido la excepción.

Solo los 8 mejores, entre los 52 mil personas que se inscribieron para hacer parte de esta aventura han llegado a la fusión, la parte final del concurso.

En este grupo de finalista sobresalen cuatro costeños: los barranquilleros Potro, Zambrano y Katiuska, además de la cesarense Rosa.

Además de ellos, la melliza Tina, Rata, Yuditza y Leo siguen en competencia por el jugoso premio de 1.200 millones de pesos.

La presentadora Andrea Serna sorprendió a todos al anunciarles que podrían volver a casa para recargar energías. También les entregó unas cajas misteriosas y les advirtió que no pueden ser abiertas porque esto provocaría su eliminación inmediata.

Ahora todos están expectantes por ver cómo se jugará esta última y decisiva etapa y también se cuestionan si ingresarán concursantes de ediciones pasadas. Todo se resolverá hoy a partir de las 8:00 p. m. por la pantalla de Caracol Televisión.