El atleta olímpico Anthony Zambrano habló públicamente sobre su vida espiritual y confirmó que practica la santería, luego de varias semanas de especulación surgidas durante su participación en El Desafío.

La declaración la hizo en una entrevista en Día a día, donde abordó tanto su experiencia en el reality como aspectos personales que habían generado conversación en redes sociales.

Durante la charla, el medallista olímpico afirmó que no tiene inconveniente en referirse abiertamente a su religión. Según explicó, decidió pronunciarse al notar múltiples comentarios en plataformas digitales sobre sus creencias.

El deportista aseguró que asume su espiritualidad con orgullo y que forma parte de su identidad, despejando así las versiones que circularon mientras avanzaba la competencia. “Soy orgullosamente santero. No le hago mal a nadie”, dijo.

Las especulaciones comenzaron cuando algunos participantes mencionaron el tema durante conversaciones emitidas en el programa. En uno de los episodios, una compañera señaló que su práctica religiosa no era un secreto y vinculó su fortaleza en la competencia con su fe.

Es importante recordar que el medallista olímpico viene de ganar la más reciente edición del reality, donde obtuvo un premio cercano a los 600 millones de pesos.

