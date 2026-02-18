El atleta guajiro Anthony Zambrano, reconocido dentro del programa como ‘Zambrano’ en ‘La Ciudad de las Cajas’, se coronó este martes 17 de febrero como el ganador del reality más visto del país, durante el episodio 138 de la producción.

Lea más:

A pesar de que Rata ganó la prueba en el Box Negro correspondiente a la primera parte de la Gran Final y se quedó con 600 millones de pesos y una moto, todavía estaba pendiente la segunda fase, en la que se conocería el ganador de los otros 600 millones de pesos y el nombre de la persona que pondría su nombre en la copa de los vencedores.

La final se dio en ‘La Ciudad Amurallada’, donde el medallista olímpico llegó primero, tocó la copa y selló su victoria de forma automática. De inmediato, la producción grabó su nombre en el trofeo, que tenía disponible el último espacio.

¿Quién es Zambrano?

Con 26 años, el deportista nació en La Guajira y creció en Barranquilla. Ingresó a la producción de Caracol Televisión y fue elegido por Gio para integrar el equipo Gamma, grupo que defendió durante la mayor parte de la competencia, aunque también hizo paso por Omega.