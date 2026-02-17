El año 2026 tendrá un atractivo especial para los aficionados a la astronomía, pues se presentarán dos temporadas de eclipses.

La primera se desarrollará entre el 17 de febrero y el 3 de marzo, con un eclipse solar anular y un eclipse lunar total. La segunda llegará en agosto e incluirá un eclipse solar total visible.

Estos fenómenos ocurren cuando responden a ciclos astronómicos estudiados y predecibles que determinan cuándo la Tierra, la Luna y el Sol pueden alinearse de forma precisa.

¿Por qué los eclipses se agrupan en “temporadas”?

La explicación está en lo que los astrónomos denominan sicigia, la alineación casi perfecta entre el Sol, la Tierra y la Luna. Esta configuración solo es posible durante ventanas específicas que se repiten aproximadamente cada 173 días, es decir, dos veces al año.

Cada temporada de eclipses dura entre 31 y 37 días. Durante ese lapso puede producirse al menos un eclipse solar y uno lunar, dependiendo de si la fase lunar coincide con la alineación adecuada.

Según la NASA, estos eventos se presentan cuando la Luna se encuentra cerca del plano orbital terrestre —conocido como la eclíptica, en el momento exacto de luna nueva o luna llena.

Es decir, si ocurre en luna nueva, puede generarse un eclipse solar. Si coincide con luna llena, el resultado es un eclipse lunar.

¿Cuántos eclipses solares habrá en 2026 y se verán en Colombia?

Un eclipse solar sucede cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre una parte del planeta.

Puede clasificarse;

Total: la Luna cubre completamente el disco solar.

la Luna cubre completamente el disco solar. Parcial: solo una fracción del Sol queda oculta.

solo una fracción del Sol queda oculta. Anular: la Luna se encuentra más alejada y no cubre totalmente el Sol, dejando visible un anillo luminoso alrededor.

En agosto de 2026, el eclipse solar total será uno de los eventos más esperados, especialmente en el norte de Europa.

Eclipse lunar: por qué la Luna se vuelve roja

El eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar directa. Este fenómeno solo puede registrarse en luna llena.

Cuando la Luna entra completamente en la umbra, se produce un eclipse lunar total. Durante este proceso, el satélite puede adquirir un tono rojizo debido a la dispersión de la luz solar en la atmósfera terrestre. Por eso también se le conoce popularmente como “Luna de sangre”.

A diferencia del eclipse solar, el lunar puede observarse sin protección especial desde cualquier lugar donde sea visible la Luna en ese momento.