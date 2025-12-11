Los aficionados a la astronomía y el esoterismo ya empiezan a consultar el calendario lunar con la llegada de diciembre, pues consideran que los cambios que experimenta el satélite natural cada mes determina la realización de ciertas actividades.

Este calendario detalla los momentos en que el satélite natural pasará por sus distintas fases. El principal interés radica en la Luna llena, que es cuando puede observarse en su totalidad en el cielo.

Hay quienes consideran que los movimientos de la Luna pueden impactar en la vida cotidiana y hasta en el estado de ánimo de las personas. Por ejemplo, las fases de este satélite natural influyen en el corte del cabello, pueden ponerse más bonito si se hace en menguante, pero más abundante cuando la Luna está llena.

Cabe señalar que las fechas en que se dan las fases lunares pueden variar respecto al almanaque, ya que se trata de ciclos de 28 días que cambian mes a mes. En ese período, la Luna puede verse en el cielo en sus cuatro fases: nueva, creciente, llena y menguante.

Según el sitio Time and Date, estos son los días en que la Luna pasará por sus distintas fases en diciembre 2025:

Jueves 4 de diciembre: Luna llena

Jueves 11 de diciembre: Cuarto menguante

Viernes 19 de diciembre: Luna nueva

Sábado 27 de diciembre: Cuarto creciente

En ese sentido, en los primeros días del último mes del año se podrá visualizar la Luna en su totalidad, mientras que el novilunio ocurrirá en los últimos días del año.

De igual manera, es importante destacar que la Luna llena de diciembre es conocida como la “Luna Fría”, cuyo nombre viene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural.

Esta es una época del año en que el frío empieza con intensidad en el hemisferio norte, puesto que arranca el invierno. Antiguamente estaba relacionaba con la oscuridad y las bajas temperaturas.