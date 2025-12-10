Un barranquillero es el caudillo y bastión de la defensa del Deportes Tolima. Marlon Torres, el ‘peliteñido’, corpulento y combativo zaguero, es el jugador que impone carácter y respeto en la zona posterior de los ‘Pijaos’.

Guillermo Paiva, José Enamorado, Yimmi Chará, Bryan Castrillón y cualquier jugador de la ofensiva de Junior tendrán que emplearse a fondo y taladrar bastante para superar la resistencia de uno de los defensores más rocosos del campeonato.

“Siempre me he considerado uno de los mejores, igual que mi compañero (Ánderson Angulo). Hemos hecho las cosas bien en este semestre, pero en la final tenemos que hacerlo mucho mejor”, dice Torres, que tiene entre ceja y ceja el título de la Liga II, que empezará a disputar con los ‘Tiburones’ el viernes, en el estadio Metropolitano, a partir de las 8 p. m.

Siente satisfacción por llegar a la final, pero espera ascender a lo más alto y levantar el título.

“Contento, la verdad. Pero sé que me voy a sentir más contento cuando consigamos la estrella, que es lo que tanto hemos anhelado y querido. Esperemos que se nos dé en estos dos últimos partidos”, aseguró Torres en diálogo con el periodista Iván Lozano (@IvanLdeportes).

El back central destacó el gran momento del equipo, que terminó sin derrotas en el cuadrangular semifinal, un factor que considera fundamental de cara a la definición del título: “Afortunadamente quedamos invictos y eso es una motivación y un plus para la final. Llegamos bien, fuertes, y eso es lo que necesitábamos”.

El defensor también resaltó que el Tolima cumplió cada uno de los objetivos trazados para esta fase del campeonato: avanzar a la final, liderar la reclasificación y asegurar el cupo a la Copa Libertadores. “Todo se nos está dando”, apuntó Marlon Torres.

En cuanto al cariño de la hinchada del vinotinto y oro, Marlon reconoció que es un estímulo especial, aunque insistió en que el verdadero premio aún está por conseguirse: “Es gratificante que la gente coree tu nombre y te pida fotos, pero la alegría más grande será cuando consigamos el título, y más si es aquí en casa”.

Finalmente, admitió la importancia de cerrar la final como local en Ibagué, con el respaldo de su gente, aunque los ‘Pijaos’ no saben lo que es coronarse campeones en el estadio Manuel Murillo Toro.

“Era lo que queríamos, terminar de local. Este semestre se ha roto muchos tabúes, mucho escepticismo que había. Esperemos que la final quede en casa”, puntualizó Torres, que ya fue campeón en una final contra el equipo de su tierra, en el segundo semestre de 2019, cuando militaba en el América de Cali.