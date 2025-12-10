Todo está listo para que rueda el balón. El estadio Metropolitano está preparado para albergar el juego de ida de la final de la Liga-II entre Junior y Tolima, este viernes, a partir de las 8 p. m.

Leer también: La radiografía, jugador por jugador, de Junior y Tolima, finalistas de la Liga II-2025

A dos días del encuentro, el secretario de Deportes de Barranquilla, Daniel Trujillo, habló en el programa ‘En La Jugada de EL HERALDO’ y afirmó que los preparativos están coordinados.

“Estamos listos. El gramado, que es lo más importante, está bien. Como siempre con su cuidado permanente con el cronograma que se hace de trabajo, fertilización, fumigación. La grama ha tenido un comportamiento muy bueno. El viernes está lista, previa al partido se le realiza un corte, pero está lista para la final del viernes”, destacó.

“Tenemos unas 85 a 90 personas en la Secretaría de Deportes disponibles para este partido, en caso de que haya emergencias, hay eléctricos, plomeros, personal de aseo, mantenimiento. Queremos tener el estadio en óptimas condiciones para recibir a las más de 45mil personas”, complementó.

Leer más: Sergio Ramos se despide de Santiago Mele tras confirmarse su salida de Monterrey

El funcionario no quiso hablar mucho de la renovación del escenario y se refirió puntualmente a este partido.

“Estamos previos a una remodelación del Metropolitano. El alcalde, en su momento, dirá cómo será todo el tema. Ahora mismo estamos concentrados en la final, a nivel de la Alcaldía estamos preparados para este tipo de eventos. Hay que trabajar duro para que todo salga bien ese día. Las puertas se abren a las 4 para que las personas puedan ingresar temprano”, comentó.

Trujillo explicó que ya tienen un protocolo de trabajo establecido para esta clase de eventos.

“Todos los partidos los trabajamos con un protocolo ya establecido. Esto es una final, pero los dos juegos que venimos de tener en Barranquilla fueron finales y se desarrollaron de buena manera. Venimos trabajando de la mano con Policía, Ejército, Bomberos, todas las entidades están listas para el día del evento. Básicamente pedirle a todos los que van a asistir que lleven esta fiesta en paz y que gane Junior”, señaló.

Leer también: Caimanes mantiene el paso ganador con triunfo ante Tigres

“Hay unos anillos establecidos, un cierre de vías, pero es algo que debemos consultar bien con la Secretaría de Gobierno, con el tránsito, para ver cómo será el tema. En el parqueadero de occidental tal vez tenga 900 cupos. Invitar a los que van a llevar vehículos que lleven a la mayoría de personas posibles. Invitar al resto de la población a que se transporte a través del transporte público. No hemos tenido mayores problemas de ningún tipo, se ha llevado esta fiesta deportiva en paz y esto es lo que queremos todos”, añadió.

El secretario, que dejó en claro que no habrá acceso a la hinchada visitante, dijo que esto es un trabajo de todas las Secretarías de la ciudad.

“Después de un partido cuando asisten más de 45mil personas, es una labor bastante dura. Se inicia todo una vez culmina el partido, pero eso toma unos días, pero bajo un cronograma que uno sabe cuándo es el próximo partido. Tenemos que estar listos para el viernes y seguramente lo vamos a estar para el hincha que asiste disfrute y este cómodo. Este es un trabajo articulado con muchas Secretarías que de alguna u otra forma tienen que ver de este proceso logístico liderado por nuestro alcalde para sacar adelante esta final, que es lo que queremos todos”, concluyó.