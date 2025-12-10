Se notó la buena onda entre los dos. Sergio Ramos y Santiago Mele intercambiaron presentes y palabras de respeto, cariño y admiración en el adiós del español al uruguayo tras confirmarse su salida de Rayados de Monterrey.

Leer también: La apuesta de Checo Acosta y Santiago Cruz por la final entre Junior y Tolima

El legendario zaguero español no continuará en el fútbol mexicano y sus compañeros empezaron a darle la despedida.

“Gracias por todo Sergio Ramos, fue un placer compartir vestuario con vos. Lo mejor en lo que venga”, expresó Mele a través de un mensaje emitido en sus redes sociales.

Su texto aparece encima de una fotografía de él con Ramos en la que cada uno muestra la camiseta que recibió del otro con un mensaje y un autógrafo.

Leer también: Jermein Peña y su autocrítica: “Hay que seguir mejorando, nos jugaremos lo más importante”

“Para mi amigo Mele, con todo mi cariño y afecto. Un placer compartir contigo. Un abrazo”, se alcanza a leer en la camiseta número 93 que Ramos, con su apellido, le obsequió a Mele.

“Un placer, amigo, todo lo mejor siempre”, agregó el ex-Real Madrid al ex-Junior al responder la publicación en Instagram.

Cortesía Sergio Ramos y Santiago Arias mostrando las camisetas que intercambiaron en la despedida del español de Rayados de Monterrey.

NO VA MÁS EN MÉXICO

Ramos se despidió del Monterrey con una publicación en las redes sociales, en la que agradece la experiencia y el trato recibido en México y el orgullo que ha sentido en esta etapa “por portar el brazalete de capitán de Rayados”.

Leer también: “Toca descansar y recuperarse”: José Enamorado

“Decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir, un país, una ciudad, un fútbol... y que me deja muchas experiencias nuevas y, sobre todo, muchos amigos”, dijo Ramos en su cuenta personal de X un día después de hacer pública su marcha del fútbol mexicano y el final de su trayectoria en Monterrey, donde ha estado algo menos de un año.

Leer también: Deportes Tolima, un rival de mucho cuidado y que llega lleno de confianza a la final

“Por siempre me sentiré orgulloso de haber llevado el brazalete de capitán de Rayados, de haber liderado al equipo en el primer Mundial de Clubes en su nuevo formato, de haber batallado en el Clausura, en el Apertura, en la Leagues Cup, en la Concacaf Champions Cup... y de haber defendido con coraje el Gigante de Acero a vuestro lado en todos los partidos que hemos jugado en casa”, dijo en su mensaje el campeón del mundo con España en 2010.

Ramos destacó su entrega sobre el terreno de juego. “Lo he dejado todo en la cancha y fuera de ella para poder dar mi mejor rendimiento. 34 partidos, más de 3.000 minutos, 8 goles y tantas emociones que no se pueden describir en cifras”, dijo.

Leer también: Junior, 20 finales en 16 años

“Al club, a mis queridos compañeros, a los cuerpos técnicos, a los empleados, a todos, gracias. Y, sobre todo, gracias a vosotros, aficionados, que me habéis hecho llegar vuestro calor y vuestro cariño desde el primer momento que pisé la ciudad. Siempre recordaré con nostalgia esta etapa de mi carrera y siempre diré con orgullo ”¡Arriba el Monterrey!”, concluye el jugador español de 39 años que estuvo 16 temporadas en el Real Madrid, cuatro en dos etapas en el Sevilla y dos en el París Saint Germain.