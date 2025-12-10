No gambeteó a la prensa. Jermein Zidane Peña fue de los pocos jugadores de Junior que no lo hizo al llegar ayer a Barranquilla tras la derrota 2-1 ante Medellín y la clasificación a la final de la Liga II. El defensa central magdalenense, que no tuvo un buen partido en el Atanasio Girardot, se mostró motivado y seguro del potencial individual y colectivo del conjunto tiburón de cara a la finalísima contra el Deportes Tolima.

“Estamos todos completos y mejor que nunca. Nos estamos jugando ahora una instancia muy importante, un título y el paso a la Copa Libertadores, que todo el mundo no la juega”, expresó Peña tras aterrizar, en el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

El zaguero se siente orgulloso porque los rojiblancos salieron airosos de un cuadrangular con adversarios de mucha jerarquía como Nacional, América y Medellín. “Tuvimos un grupo muy fuerte, la verdad, fue el grupo de la muerte. Venimos de una vara muy alta y queremos seguir haciéndolo bien”.

De todas formas, en medio de su felicidad y entusiasmo, Peña ejerció algo de autocrítica y reconoció que se debe mejorar en varios aspectos con miras a la serie decisiva, que comenzará el viernes, en el estadio Metropolitano, a partir de las 8 p. m.

“Por ahí he escuchado algunos comentarios, pero si se mira, le ganamos a todos. En el partido más importante, que era este, nos costó mucho, pero no es excusa. La verdad no tengo excusa de nada. Hay que seguir mejorando muchas cosas porque ahora nos jugaremos lo más importante. Y hay que ganar aquí en Barranquilla con ese público hermoso, que la verdad se lo merece”, comentó Jermein Zidane.

El defensor no se sorprendió por la forma tan rápida que se agotó la boletería para el primero choque de la final contra los ‘Pijaos’.

“Eso estaba claro. Yo lo esperaba porque el espectáculo es muy lindo. Aquí se goza mucho. Cuando pasamos a la final, hubo muchas fiestas aquí en Barranquilla. Eso no se tiene que apagar. Más bien hay que darle esa estrella a Barranquilla que siempre lo ha soñado”, puntualizó.