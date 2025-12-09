Junior celebró su clasificación a la gran final del fútbol colombiano con una de las voces más emotivas del camerino: la de Javier Báez. El defensor extranjero, de 35 años, habló con sinceridad sobre su presente, su madurez futbolística y el significado que tiene este momento en su carrera, destacando el esfuerzo colectivo y el respaldo de toda la familia rojiblanca.

“Soy extranjero, en Colombia solo son tres en cancha. La alegría es enorme. Tengo 35 años, la mayoría de jugadores hacen la tarea al revés, pero a mí me tocó explotar a esta edad. Estoy contento de estar en un equipo como Junior, todos me metieron en una final. Estoy agradecido con el mundo Junior”, expresó Báez.

El zaguero reconoció la dureza del camino que debieron recorrer en los cuadrangulares y la exigencia del grupo que les correspondió. “Serán partidos distintos, el grupo fue durísimo. Hay que prepararnos, darle seguridad al equipo, hay que concentrarnos, me siento responsable por los dos goles. Ojalá la alegría sea completa y podamos conseguir el título”, añadió.

El paraguayo también hizo un repaso de los rivales que enfrentaron durante la fase decisiva, subrayando el nivel de dificultad que representaron. “Nos tocaron tres grandes equipos. Medellín fue el líder del torneo, Nacional un gran equipo, a América no le habíamos ganado en todo el año. Hubo mucha crítica, mucho desubicado, pero nosotros no respondimos, estamos en la final, somos bendecidos por eso”.

El defensor resaltó la actitud del grupo y el enfoque que mantuvieron a lo largo del semestre. “Somos humildes, queremos el título, vamos a enfrentar a un gran equipo, pero queremos ganar”, afirmó, al tiempo que se refirió al ambiente que se vivirá en la capital del Atlántico. “La gente también está muy emocionada, nos vamos a encontrar con un gran marco en Barranquilla, ojalá podamos conseguir la estrella, que es lo que quiere toda Barranquilla”.

En el plano físico, Báez habló abiertamente de cómo ha sido su exigente temporada y de las decisiones que tomó para cuidar su estado físico. “Me siento bien. Venía teniendo un ritmo importante, habían sido casi 47 partidos seguidos. Me tocó estar afuera casi cuatro partidos, empecé a sentir el rigor, la exigencia. Me pareció lo más correcto ser sincero con mi compañero”, explicó.

Finalmente, el central volvió a mostrar su gratitud con el club y la afición rojiblanca. “Me siento bien, estoy agradecido con todo lo que es Junior. Ojalá ahora nos encontremos un gran marco, la gente nos va a acompañar, que eso sea favorable para encarar las finales de la mejor manera”.