El Cruzeiro brasileño inició este martes con buen pie su andadura en la Copa Libertadores de 2026 al imponerse por 0-1 en su visita al Barcelona ecuatoriano con un gol de Matheus Pereira.

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El triunfo obtenido en el estadio Monumental de Guayaquil permite al equipo brasileño situarse al frente del Grupo D del torneo continental.

Pereira hizo el gol de la victoria en el minuto 53 con un remate de cabeza que otorgó tranquilidad al Cruzeiro y a su técnico, el portugués Arthur Jorge, tras la goleada que habían recibido frente al Sao Paulo por 4-1 en la liga brasileña.

El Cruzeiro comenzó rápidamente a imponer su juego, a distribuir con mejor criterio el balón, con aplicación y colaboración de sus elementos, mientras que el cuadro ecuatoriano perdió pronto el control del enfrentamiento y el orden para salir jugando desde su propia zona.

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El conjunto local recurrió al esfuerzo, pero no le alcanzó.

La propuesta simple y precisa del cuadro visitante para atacar y defender obligó a Barcelona a defenderse y a rechazar el balón sin ninguna dirección.

El cuadro amarillo salió al segundo tiempo a intentar imponer su propuesta de juego, pero fue el conjunto visitante el que hizo lo justo para alzarse con la victoria.

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Pereira aprovechó un centro desde larga distancia de Fagner, ganó en el salto a los defensas locales y con un preciso cabezazo anotó el tanto para Cruzeiro.

Tras el gol, el cuadro de Arthur Jorge intensificó el buen trato del balón, lo trasladó y manejó por los sectores donde Barcelona resultaba irresoluto.

Francisco Da Costa, que reemplazó a Kaio Jorge, se perdió el segundo gol al minuto 92 ya que su disparo se escapó sobre el travesaño al disparar desde corta distancia y con el arco vacío.