La final de la Liga BetPlay 2025-II será entre Deportes Tolima y el Junior de Barranquilla. La ratificación del encuentro se definió luego de que ambos equipos ganaran en sus respectivos grupos de cuadrangulares, mostrando un alto nivel y continuando así en la competencia por el título de final de año.

Leer más: Trabajos de mantenimiento dejarán sin servicio de energía a varios municipios este martes

El ‘equipo tiburón’ entró con decisión a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II, y a pesar de perder 2-1 con el Medellín el pasado domingo, dejó grandes emociones.

De igual manera, el ‘equipo pijao’ tuvo un gran partido y se ratificó en esta ronda de semifinales del fútbol colombiano con buen fútbol, resultados y goles.

Además, los 14 puntos en el grupo B permitieron que el Tolima se definiera ante su gente en el estadio Manuel Murillo Toro.

¿Cuándo es la final entre Tolima y Junior?

El primer partido de la final de la Liga BetPlay 2025-II será este jueves 11 de diciembre, aún no se ha definido la hora. Este encuentro será en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Después, el duelo de vuelta de la final del segundo semestre del fútbol colombiano será el domingo 21 de diciembre, en el estadio Manuel Murillo Toro, también por definirse la hora por parte de la Dimayor.

Ver también: Medellín 2, Junior 1: ¡Los rojiblancos son finalistas de la Liga-II!

Así las cosas, se vienen días importantes y de mucha preparación para ambos equipos, ya que cada uno deberá analizar a su rival y buscar los resultados para levantar el título de final de año en el fútbol colombiano.