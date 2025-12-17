Junior de Barranquilla volvió a gritar campeón en el fútbol colombiano. El equipo dirigido por Alfredo Arias se consagró ganador de la Liga BetPlay 2025-II, alcanzando su estrella número 11 tras imponerse en la gran final frente a Deportes Tolima, este martes 16 de diciembre de 2025.

FC Bayern München felicitó al Junior por la conquista de su undécima estrella

“Sabíamos que íbamos a ser campeones”: Javier Báez

Presidente Petro envió un mensaje de felicitaciones al Junior tras convertirse en campeón del fútbol colombiano

El conjunto rojiblanco dejó la serie prácticamente sentenciada en el partido de ida disputado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde se impuso por 3-0. En el encuentro de vuelta, jugado en el Manuel Murillo Toro, Junior selló su triunfo 0-1, cerrando la final con un contundente global de 4-0.

Josefina Villarreal Celebran en Barranquilla la estrella 11 de Junior.

Con este nuevo campeonato, Junior suma 15 títulos oficiales en su historia, consolidándose como uno de los clubes más exitosos del fútbol colombiano. Además del trofeo, el título le asegura un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2026, uno de los principales objetivos de la temporada.

El campeonato también le permitirá disputar la Superliga BetPlay, donde enfrentará a Independiente Santa Fe, campeón del primer semestre del año, en busca de un nuevo título nacional.

Pese a perder la final, Deportes Tolima logró clasificar a la Copa Libertadores gracias a su posición en la tabla de reclasificación 2025. El equipo ibaguereño disputará las fases previas del certamen continental.

Cortesía La reina estuvo con los jugadores desde su llegada a Barranquilla.

¿Cuánto dinero recibe Junior por ser campeón de la Liga BetPlay 2025-II?

Por consagrarse campeón de la Liga BetPlay, Junior recibirá 500.000 dólares, un incentivo entregado por la Conmebol a través de la Federación Colombiana de Fútbol, como parte del programa de fortalecimiento de los torneos locales.

Este monto equivale aproximadamente a 1.908 millones de pesos colombianos. Cabe aclarar que BetPlay, pese a ser el patrocinador oficial del campeonato, no entrega premios económicos directos al club campeón.

Junior FC Eufórico recibimiento de la hinchada en Barranquilla a los jugadores de Junior tras coronarse campeón en Ibagué

Desde la Confederación Sudamericana de Fútbol explicaron que estos incentivos buscan elevar el nivel competitivo de las ligas del continente y fortalecer institucionalmente a los clubes participantes.

Premio adicional a Junior por jugar la Copa Libertadores 2026

A este ingreso se suma un premio aún mayor. Junior aseguró 3 millones de dólares adicionales por su participación en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2026, lo que representa cerca de 11.448 millones de pesos colombianos.