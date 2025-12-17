Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

El título de Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay II-2025 trascendió el ámbito local y nacional. El FC Bayern München, uno de los clubes más importantes del fútbol europeo, se sumó a las felicitaciones tras la consagración del equipo rojiblanco, que alcanzó su undécima estrella al imponerse en la final al Deportes Tolima.

El club alemán se pronunció a través publicaciones en sus distintas redes sociales, en las que compartió una fotografía de Luis Díaz durante sus inicios profesionales, cuando vestía la camiseta del Junior.

Junto a la imagen, el Bayern celebró el logro del conjunto barranquillero con el mensaje: “Felicitaciones, Junior Club SA. Un nuevo título para su historia y una estrella más para Barranquilla”.

El gesto del Bayern tuvo un significado aún más especial por la relación que une a ambas instituciones a través de Díaz, quien se formó y debutó profesionalmente en Junior antes de dar el salto al fútbol europeo.

El delantero guajiro se convirtió en una de las ventas más importantes en la historia del club barranquillero y hoy es una de las figuras del conjunto bávaro.

El triunfo de Junior en Ibagué

Junior selló el campeonato tras vencer 1-0 al Deportes Tolima en el partido de vuelta de la final, disputado en Ibagué, resultado que se sumó a la amplia ventaja obtenida en el juego de ida en Barranquilla.

El gol decisivo fue anotado por José Enamorado, en una serie que terminó con un marcador global de 3-0 a favor del equipo rojiblanco.

Con esta consagración, el club dirigido por el uruguayo Alfredo Arias reafirmó su condición de protagonista histórico del fútbol profesional colombiano y amplió su palmarés de ligas, consolidándose como uno de los equipos más laureados del país.