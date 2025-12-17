El Junior de Barranquilla se convirtió en el campeón de la Liga B BetPlay II 2025 tras derrotar al Deportes Tolima 0 -1 (4 – 0 en el marcador final) este martes 16 de diciembre. Un golazo de José Enamorado marcado al minuto 15 del primer tiempo, acabó con las ilusiones de los hinchas pijaos que se congregaron en el estadio Manuel Murillo Toro.

Los dirigidos por Alfredo Arias ya habían abonado el camino para quedarse con el título tras hacer respetar la casa y conseguir una amplia ventaja 3- 0 en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Con muchas expectativas el equipo ‘Tiburón’ pisó suelo ibaguereño, y el propósito era solo uno ser nuevamente campeón y traer una nueva alegría para la hinchada que fielmente lo alienta en el ‘Coloso de la Ciudadela’.

Por fortuna la meta se cumplió y el onceno barranquillero se quedó con triunfo ganado a pulso en los más de 180 minutos de juego para esta final.

Tras el triunfo de los rojiblancos, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) felicitó al Junior FC por coronarse campeón de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025 ante Deportes Tolima.

“La FCF y su Comité Ejecutivo felicitan a los directivos, jugadores, cuerpo técnico y aficionados del Junior de Barranquilla por la décima estrella.”, se lee en el mensaje.