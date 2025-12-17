Uno de los que en sus redes sociales se contagió de la alegría en Barranquilla y su zona metropolitana por el título de Junior fue Luis Fernando Muriel.

El delantero atlanticense subió una historia en su cuenta de instagram donde sale encima de un carro lanzando pólvora, y de fondo, a todo volumen, una de las canciones que hacen alusión al equipo barranquillero.

El mismo Muriel ha expresado en varias entrevistas que desea vestir la camiseta de Junior pronto. Actualmente tiene contrato con el Orlando City de la MLS y espera que se pueda solucionar eso para poder venir a jugar a Barranquilla.

“Sí, bueno, vamos a ver, vamos a ver. No depende solamente del deseo y la voluntad mía, a la vez son muchas cosas las que se tienen que complementar para que se dé, digamos, un paso así. Ojalá que sea pronto. Vamos a ver. Todavía tengo 1 año de contrato, entonces, como te digo, a veces no es la voluntad de uno solamente”, dijo el oriundo de Santo Tomás a EL HERALDO justo cuando asistía al partido de Junior ante Tolima de la final en Barranquilla.

Agregó: “Por ese lado mi esposa, mis hijas, serían las más contentas de que yo viniera acá a Barranquilla, entonces se trata de muchas cosas, el tema contractual, el tema económico puede ser también, es un factor bastante importante. Son muchas cosas que se tienen que complementar”.

Lo cierto es que ya a nadie le queda duda de que Muriel, tarde o temprano, será jugador de Junior. Viste la camiseta, asiste a los partidos como hincha y ahora celebra y publica video en sus redes sociales por el título 11 del cuadro rojiblanco.