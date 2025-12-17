El título número once de Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay II-2025 no solo desató celebraciones en las calles de la capital del Atlántico, sino también una ola de reacciones en redes sociales por parte de dirigentes políticos, exmandatarios y figuras públicas que se sumaron al festejo rojiblanco.

Tras la victoria 0-1 ante Deportes Tolima en Ibagué, que le permitió al conjunto ‘Tiburón’ imponerse con un global de 4-0 en la final, los mensajes de felicitación y euforia comenzaron a multiplicarse en plataformas digitales.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el ministro Armando Benedetti, quien celebró el campeonato desde su cuenta oficial de X con el mensaje: “¡Junior campeón!”.

JUNIOR, CAMPEÓN!!!! 🦈🔴⚪️



⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ — Armando Benedetti (@AABenedetti) December 17, 2025

Además, en una publicación posterior, el funcionario compartió un reconocido meme alusivo al equipo, en el que se observa a dos hinchas a bordo de una motocicleta en medio de una caravana festiva.

El ministro también dedicó un mensaje especial a Bertica Carbonell, pionera del periodismo deportivo y ferviente seguidora del club, fallecida el pasado 10 de agosto. Junto a una fotografía de la comunicadora, escribió: “Bertica, sé que ayudaste desde el cielo. ¡Tu Junior es CAMPEÓN! ¡Nos haces mucha falta!”.

Berthica, sé que ayudaste desde el cielo! Tu Junior es CAMPEÓN! Nos haces mucha falta! pic.twitter.com/UJd7vp7IOA — Armando Benedetti (@AABenedetti) December 17, 2025

El exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, se sumó a las celebraciones con un mensaje cargado de emotividad: “¡Gracias, Barranquilla, por este amor eterno! ¡Junior campeón!”, acompañado de un video en el que se observa a hinchas celebrando la obtención de la undécima estrella.

¡GRACIAS BARRANQUILLA POR ESTE AMOR ETERNO!



JUNIOR CAMPEÓN 🦈 pic.twitter.com/rNQ8aEO3yC — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) December 17, 2025

También reaccionó el candidato presidencial Abelardo De La Espriella, quien felicitó tanto al equipo campeón como a su rival en la final. “Junior de Barranquilla campeón. Felicitaciones a los jugadores y a las directivas del equipo. Gracias por darnos esta felicidad tan grande muchachos. Un reconocimiento especial al Deportes Tolima por su gran desempeño. ¡Junior tu papá! A celebrar con Ron Defensor”, publicó.

Junior de Barranquilla campeón. Felicitaciones a los jugadores y a las directivas del equipo. Gracias por darnos esta felicidad tan grande muchachos. Un reconocimiento especial al Deportes Tolima por su gran desempeño.



¡Junior, tu papá!



A celebrar con Ron Defensor. 🏆🥃… pic.twitter.com/RdrqFpv3xb — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) December 17, 2025

Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, compartió una imagen generada con inteligencia artificial en la que se aprecia un tiburón con la camiseta de Junior devorando a un cerdo, mascota del Deportes Tolima, junto al mensaje: “¡MI JUNIOR CAMPEÓN! Mañana en el Atlántico se come lechona”.

¡MI JUNIOR CAMPEÓN!

Mañana en el Atlántico se come lechona. 🙌🏼😎 pic.twitter.com/XNlJxecr7Y — Eduardo Verano de la Rosa (@veranodelarosa) December 17, 2025

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, también celebró el título con una publicación en la que apeló al humor y a la tradición. “¡La cábala! Junior campeón, lindo regalo para Barranquilla… Celebren en paz y mucha armonía”, escribió, junto a un video en el que se le ve bailando y festejando con los ciudadanos.

LA CÁBALA!!! 😂😂😂



JUNIOR CAMPEÓN, LINDO REGALO PARA BARRANQUILLA…



Celebren en paz y mucha armonía. 🙏🏻 https://t.co/rNRg9Gv6Tn pic.twitter.com/uUwUElIUWl — Alejandro Char (@AlejandroChar) December 17, 2025

El representante Agmeth Escaf tampoco desaprovechó la oportunidad de compartir con sus seguidores su celebración por el triunfo del conjunto rojiblanco: “Junior, tu papá, nojoda. Campeones indiscutibles, superiores de principio a fin, con jerarquía. La 11 llegó como regalazo de Navidad adelantado. Se prendió el carnaval y Barranquilla está feliz”, escribió en su mensaje.

Junior, tu papá, nojoda. Campeones indiscutibles, superiores de principio a fin, con jerarquía.



La 11 llegó como regalazooo de Navidad adelantado. Se prendió el carnaval y Barranquilla está feliz. 🤍❤️⭐️ @JuniorClubSA pic.twitter.com/Q9E8urgRRb — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) December 17, 2025

La celebración también llegó desde el ámbito cultural. La reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char, se sumó a los festejos a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una serie de fotografías alusivas al título rojiblanco.

En algunas de ellas hizo una clara referencia al popular meme de “Celébralo, curramba”, mientras que en otras apareció luciendo vestidos inspirados en los colores y símbolos del Junior. Estas imágenes estuvieron acompañadas del mensaje: “¡Celébralo, Curramba! ¡La 11 es nuestra! Gracias, mi Junior, soy tu reina de la 11. ¡A Junior tienes que matarlo!”.

La hinchada también celebró el triunfo del ‘Tiburón’ en las redes

Más allá de los pronunciamientos de figuras públicas, las redes sociales se llenaron de mensajes de hinchas que no se guardaron nada tras la consagración de Junior. Entre celebraciones, desahogos y defensas del título, los aficionados destacaron el rendimiento del equipo y la contundencia con la que obtuvo la estrella 11.

“Criticaron, dudaron, hablaron… Junior respondió con fútbol y una copa. Respeto para el campeón”, escribió el usuario Wills Rodriguez, en un mensaje que fue replicado por otros seguidores del conjunto rojiblanco.

Criticaron, dudaron, hablaron…

Junior respondió con fútbol y una copa.

Respeto para el campeón. 🦈🏆 — Wills Rodriguez (@Willsrodriguezz) December 17, 2025

En la misma línea, Carlos Cardona resaltó los números de la final: “Ganó los 2 partidos, no le hicieron ni un gol, el global quedó 4 a 0, Junior es el inobjetable campeón del fútbol colombiano”.

Ganó los 2 partidos, no le hicieron ni un gol, el global quedó 4 a 0, Junior es el inobjetable campeón del fútbol colombiano. https://t.co/Cf15kQWl2j — Carlos Cardona (@Cardonalcarlos) December 17, 2025

Otros mensajes apelaron al orgullo histórico y regional. “Junior de Barranquilla es campeón de Colombia. El Tiburón de Colombia levantó su estrella número once en Ibagué, y una vez más sigue demostrando por qué es uno de los equipos más grandes y con más historia del fútbol colombiano. ¡Junior manda! ¡Celébralo, curramba!”, publicó el usuario Yesid Cerón.

JUNIOR DE BARRANQUILLA ES CAMPEÓN DE COLOMBIA ⭐🇦🇹



El Tiburón de Colombia levantó su estrella NÚMERO ONCE en Ibagué, y una vez más sigue demostrando por qué es uno de los equipos más grandes y con más historia del fútbol colombiano. 🔴🇨🇴



¡JUNIOR MANDA! ¡CELEBRARLO CURRAMBA! ⭐ pic.twitter.com/f6BQ7sHq9Q — Yesid Cerón (@ceron_yezid) December 17, 2025

“Junior impuso jerarquía, manejó la final con carácter y celebró en casa ajena. Tolima luchó, pero el Tiburón mandó y comió Lechona. Estrella 11 y fiesta rojiblanca. Junior, tu papá, clasifica a la copa libertadores”, se lee en otra publicación.

Junior impuso jerarquía, manejó la final con carácter y celebró en casa ajena.

Tolima luchó, pero el Tiburón mandó y comió Lechona.

Estrella 11 y fiesta rojiblanca. Junior, tu papá,clasifica a la copa libertadores pic.twitter.com/zYJEzuVg4h — Primitivo. (@Alberto36899077) December 17, 2025

A estos mensajes se sumaron numerosos videos compartidos por usuarios en distintas plataformas, en los que se observan caravanas, celebraciones espontáneas y festejos en varios sectores de Barranquilla y otros municipios del Atlántico:

Santo Tomás Atlántico, Martes 16 de Diciembre de 2025. Luis Fernando Muriel celebra en su tierra... JUNIOR CAMPEÓN!! pic.twitter.com/1lZvfcwUzf — SomosJunior🔴⚪ (@Somos_Junior) December 17, 2025