Está tranquilo viviendo su sueño. No se cambia por nadie y quiere triunfar en todo el sentido de la palabra. El extremo Cristian Barrios vive horas de felicidad estando en Junior y aseguró que esto fue un sueño que cumplió toda su familia.

“Muy contento. Esto era un sueño, no solo de mi hermano y mío, sino de toda la familia. Gracias a Dios se pudo dar, pude venir a reforzar al campeón de Colombia. Aquí estoy. Este sueño toca agrandarlo más, sueño con salir campeón. Así como llegué me tocó estar disponible para el cuerpo técnico, al club, al profe que me necesitaba. El grupo me ha acogido de la mejor manera. Desde el primer día se sintió el apoyo, el cariño y quiero cumplir mis sueños”, destacó en rueda de prensa en Adelita de Char.

El atacante explicó que estaba listo para jugar en cualquier momento debido a la preparación física que tuvo.

“Ahora el fútbol colombiano se ha adaptado a eso. Uno sale de vacaciones y a los 10 días hay que estar compitiendo y jugar una final. La adaptación duele menos, porque estaba preparado para jugar. Estaba preparándome para mí. Me tocó así, lo venía preparando, venía con la mentalidad de estar disponible para el equipo. Vengo aportarle al equipo lo mejor de mí, para eso me trajeron. De Cristian Barrios cada partido van a ver una entrega por esta camiseta, este club, esta hinchada, que siempre me ha apoyado”, comentó.

El futbolista se refirió al partido ante Pereira, el próximo lunes, a partir de las 8:30 p. m., en el estadio Centenario de Armenia.

“Es un partido trampa, pero hay que afrontarlo con la misma humildad, con el mismo trabajo con el que enfrentamos a Millonarios. Pereira fue a Bogotá para afrontar un buen juego ante Santa Fe. Tenemos una semana para acoplarnos más, conocernos más, para que el profe tenga más ideas claras. Es un partido duro, pero somos los campeones de Colombia”, señaló.

El deportista también habló de su rol en el campo: “En los partidos se me presenta una idea, pero el partido puede dar otra cosa. Mi idea siempre es poder aportarle al equipo. Tengo ese apoyo en lo defensivo, siempre tuve ese ida y vuelta, esas ganas. Me voy a entregar todo por el equipo que soy hincha. Mis cualidades siempre estar detrás de los volantes. Analizo mucho el juego, si veo que por dentro no se puede, abro las bandas”.

El barranquillero también se mostró feliz por compartir equipo con Carlos Bacca, Luis Fernando Muriel y Teófilo Gutiérrez.

“Sabemos lo que son esos tres jugadores para el fútbol colombiano. Teo y Bacca son ídolos del club, Muriel es un crack, hay que disfrutarlos, tienen una calidad enorme. Tenemos unos grandes delanteros, juegue quién juegue. Trato de pegarme a esos jugadores, porque su experiencia me ayudará a crecer personalmente”, destacó.

Sobre la elección del número dijo: “Siempre he jugado con el 7. Pero llegué aquí y el número estaba ocupado, lo tenía Harold. Si él mismo venía y me lo daba, listo, pero no iba a generar mal ambiente llegando”.

Por último, Cristian Barrios dijo que en Barranquilla siempre decían que se lucía ante Junior y que en Cali afirmaban que “regala” los partidos ante ‘el Tiburón’.

“Soy hincha de Junior. Antes de llegar al América siempre lo dije, incluso tuve el apoyo de los líderes de la barra del América. Porque ellos me dijeron que sabían que era hincha de Junior. No puedo esconder el amor por este club, por esta camiseta. Pasé una semana fuerte allá, pero supe asumir el error, que no era el momento, seguí entregando lo mejor de mí por América. Venía acá y siempre me decían que mis mejores partidos eran ante Junior y allá en Cali decían que siempre me regalaba. Estoy contento de estar acá”, concluyó.