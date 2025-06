Está con mucha ilusión. Mauro Silveira ya siente el calor y la acogida de Barranquilla, ciudad a la que llegó este miércoles para realizarse los exámenes médicos y unirse a Junior.

El golero uruguayo, que está cerca de ser anunciado como refuerzo del ‘Tiburón’, llegó este jueves a la sede administrativa para realizarse las pruebas médicas.

“La sensación es increíble. Este un club gigante. Yo ahora estoy haciendo las pruebas médicas faltantes para poder firmar el contrato, pero barranquilla es hermosa, calurosa, yo tenía el frío allá en menos 8 grados. Pero esto es algo lindo para mí”, manifestó ante los medios de comunicación.

El cancerbero expresó que Santiago Mele le recomendó mucho venir al clubs

“Las empezó (las negociaciones) mi representante y yo en eso ahí no estaba bien metido. Pero cuando me llegó la opción de Junio yo le dije, es una ciudad linda, además tengo a Santiago (Mele) que es muy amigo mío. Él me recomendó mucho este cuadro, es un cuadro hermoso, gigante, de Colombia. La gente de acá es muy hermosa y por eso fue también mi decisión”, declaró.

El charrúa se definió como “Seguro, de un juego con los pies y mucha voz de mando”.

El guardameta dijo que ya conoce a Alfredo Arias, quien fue el que lo puso a debutar.

“Él me tuvo en 2017 y 2018. Me llevo muy bien con él porque me agarró en formativa, él me subió a primera y ahora estamos acá, afirmó.

Por último, Mauro Silveira reconoció que los goleros uruguayos han dejado un legado y él quiere seguir por ese camino.

“Es una responsabilidad grande pero algo hermoso. Los uruguayos dejaron bien alto el legado y yo vengo a dejar mi huella”, concluyó.