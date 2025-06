Con palabras cargadas de gratitud, responsabilidad y ambición, Alfredo Arias fue presentado oficialmente este martes como nuevo técnico del Junior. El uruguayo, con experiencia en clubes del continente y un paso más que aceptable por el fútbol colombiano, no ocultó su emoción por asumir el reto de dirigir a uno de los equipos más tradicionales del país.

“Lo primero, algo que me enseñó mi viejo, y es ser agradecido. Quiero agradecer el honor de estar al frente de un equipo como Junior. A medida que pasa el tiempo hay cosas que se valorizan más incluso que un campeonato. Para mí es una distinción estar acá. Es una responsabilidad muy grande. Vamos a dejarlo todo, hacer nuestro trabajo bien, hacerlo dignamente. Este es un nuevo comienzo y los comienzos traen ilusión. Ojalá podamos cautivar con nuestra actitud en la cancha, volvernos a conquistar a la afición, que cuando la gente vaya al estadio se sienta orgullosa de su Junior”, expresó con tono reflexivo y compromiso.

Desde su llegada, Arias ha tenido reuniones constantes con el cuerpo técnico y la dirigencia del club, con quienes coincidió en que este nuevo ciclo debe estar acompañado de refuerzos que renueven la ilusión colectiva. Pese al difícil cierre de torneo que vivió Junior, el entrenador valoró lo realizado en la primera parte del campeonato y planteó la necesidad de construir a partir de esa base.

“Hemos estado reunidos desde que llegamos. Coincidimos todos, directivos y cuerpo técnico, que este nuevo comienzo necesita tener una nueva ilusión, y por supuesto refuerzos. En mi caso soy de construir sobre lo construido. Este equipo terminó mal, pero también hay que recordar que estuvo en los primeros lugares, que se clasificó a los ocho anticipadamente. Así que desde acá mi voto de confianza a construir sobre lo construido. Que esos refuerzos puedan llegar. No me gusta hablar de nombres y posiciones, pero la idea es reforzar todas las líneas”, afirmó.

Sobre el desafío de lograr títulos en el fútbol colombiano, Arias fue enfático en que su objetivo va más allá del resultado, apuntando al desarrollo de un equipo competitivo, sólido y con identidad. Aunque reconoció haber sido campeón en otros países, asumió con humildad que en Colombia aún tiene esa cuenta pendiente.

“Ser campeón o no ser. Gracias a Dios me ha tocado ser campeón en otras partes, pero no en Colombia. Mi posición es ser entrenador, el ser campeón no depende solo de mí, sino de factores que puedes controlar y otros no. Sino mi posición debería ser ‘campeonador’. Mi función es mejorar a mis equipos, hacer crecer al jugador, y en ese sentido siento que siempre nuestros equipos han mejorado. En esta ciudad perdí un campeonato —cuando dirigía al Medellín—, gracias a Dios estoy acá para poder sentir de cerca esa Copa que se me escapó. Si estoy acá es porque quiero ir por ese campeonato”, expresó.

En cuanto a nombres propios, Arias se refirió a varios jugadores del plantel, entre ellos José Enamorado, a quien conoce desde sus inicios. El entrenador, que lo dirigió en Santa Fe, manifestó su deseo de recuperar el mejor nivel del jugador, quien mostró altibajos en el último semestre.

“A José Enamorado nosotros tuvimos la suerte de contar con él desde sus inicios, un jugador que progresó de tal manera que llegó a Junior. Acá al principio tuvo un buen rendimiento, pero luego, así como el equipo bajó, él también. Vamos a tratar de recuperarlo”.

También elogió a Teófilo Gutiérrez, valorando positivamente su aporte al grupo cada vez que participó. “Para mí Teo tuvo un rendimiento bueno en función del equipo cada vez que participó. Ahora depende de Teo y de los directivos que pueda continuar, pero mi informe sobre él es positivo”, dijo.

Cuidadoso de no entorpecer posibles negociaciones en curso, Arias se abstuvo de mencionar jugadores que aún no están confirmados. “No vamos a hablar de nombres que no están en el equipo, porque cualquier nombre que se dé acá, para bien o para mal, va a ser perjudicial para una hipotética negociación”, dijo, al tiempo que dejó entrever que la intención es reforzar con inteligencia y equilibrio todas las zonas del campo.

En cuanto a su filosofía futbolística, el uruguayo planteó una idea clara y ambiciosa, con el sello de protagonismo ofensivo que lo ha caracterizado en otras experiencias. “Ojalá que sea un equipo que quiera ganar siempre, que piense más en sí mismo que en el rival, que ataque mejor que el rival, que se defienda bien. Les voy a hacer entender que no tenemos que esperar jugar una final para buscar ser campeones, hay que pelear por ese título desde el día uno. Trabajar para ser campeones, soñar para ser campeón”.

Uno de los fichajes ya confirmados es el del arquero uruguayo Mauro Silveira, cuya llegada estuvo alineada con la visión del nuevo entrenador, aunque fue una gestión adelantada por la dirigencia antes de su arribo.

“Mauro Silveira ya era opción para Junior antes de que yo llegara, sí se me pidió mi opinión y asumo la responsabilidad. Yo lo vi crecer en Montevideo Wanderers, tiene experiencia en todas las categorías de la selección uruguaya, creemos que está en la edad ideal y que tiene las condiciones para estar en Junior. Y hay algo que lo avala más, su nacionalidad, porque de Uruguay viene Viera, Mele, Carrabs, todos referentes acá. Está en él ahora demostrar que puede estar en Junior. Para mí tiene los quilates para ponerse una camiseta pesada como la de Junior”, concluyó.