Alfredo Arias cumplió su palabra. El técnico uruguayo que llevó a Junior a la undécima estrella volvió al programa En La Jugada de EL HERALDO para cumplir una promesa, tras el campeonato liguero obtenido, y reflexionar, con la franqueza de siempre, sobre el título, la derrota en la Superliga, el triunfo ante Millonarios en Bogotá y el reto de seguir soñando en grande.

Bienvenido de vuelta, profesor. Esta era una promesa que usted había hecho, un compromiso que se había establecido la primera vez que tuvimos la posibilidad de entrevistarlo en este programa, cuando aún estaba en la lucha por esa undécima estrella que finalmente llegó de su mano…

Es verdad, debía la promesa, y me la estaban recordando muy seguido ustedes (risas). Lo que pasa es no hemos tenido tiempo para nada, solo para entrenar y descansar al equipo, entonces se me había hecho difícil cumplir, pero acá estoy con mucho gusto. Y aprovecho esta nueva oportunidad de estar acá para repetir lo que dije aquella primera vez: Junior no puede aspirar a otra cosa que no sea ir por el título. Después si lo consigue o no, si hizo méritos o no, quedará en el análisis. Pero uno cuando llega como técnico, como jugador, incluso cuando se hace hincha de Junior, tiene que aspirar siempre a ganar títulos.

¿Qué ha sido lo mejor de haber ganado el título y qué ha sido o menos positivo?

Lo mejor fue conquistar, llegar a la meta. Aunque después que pasa el tiempo sabes que lo que le dio valor a ese título fue el camino recorrido, con tormentas, con alegrías. Yo siempre pongo un ejemplo, no es lo mismo que tú y tu familia trabajen arduamente y por años por un sueño, por tener su casa propia, por tener un auto, por darle la mejor educación a tus hijos, y lo consigas, a que un día te saques la lotería y compres el auto, compres la casa y lleves a tus hijos a los mejores colegios. No es lo mismo, el camino fue otro y seguramente el valor es otro, aunque el resultado fue el mismo. Yo creo que nuestro resultado final se valorizó porque pasamos por todas las etapas. Tuvimos una etapa muy buena en el campeonato, tuvimos una etapa más o menos y tuvimos una etapa mala, tan mala que casi nos saca del objetivo. ¿Y qué puede ser lo menos positivo? Que como todo en la vida, hay gente que desea que pierdas. Hubo mucha gente que deseaba que no ganáramos. Y todavía la hay. Mira el primer partido que jugamos, primera final, iban 10 minutos y ya había gente insultando en el estadio. Bueno, gente no, un señor que seguramente lo hice famoso y estará contento de esa fama, pero la verdad es triste.

¿Siempre creyó en que se podía ser campeón o en algún momento dudó?

El objetivo nunca lo tuve en duda, pero nadie puede asegurar título. Yo no te puedo decir que estuve seguro de que íbamos a ser campeones. No, eso es una mentira. Yo estuve seguro que íbamos a ir por el título, que teníamos el deseo y que íbamos a entrenar y jugar para ser campeones, y que íbamos a actuar como tales. El equipo estuvo a la altura de ese desafío. Y lo vuelvo a decir para que quede, ojalá, para siempre: acá los importantes son los jugadores. Los jugadores fueron valientes, creyeron en ese objetivo y lo lograron. Y ahora hay que renovarlo para ir nuevamente por ese desafío. ¿Qué tenemos que cambiar o qué tenemos que afinar nosotros para poder pelear por eso? Hay muchas cosas por mejorar, lo hemos hablado con los jugadores. Para ser bicampeón tienes que ser mejor, y lógicamente estamos en una etapa en la cual la preparación no fue la mejor, el descanso no fue el mejor, pero tenemos que superar todo eso para que no se conviertan en excusas. Ya estamos en la competencia y la competencia nos tiene que dar la excelencia. Mi desafío como técnico y el desafío de nuestro equipo es ir por ese bicampeonato.

¿Cómo han sido estos primeros días luego de la derrota en la Superliga (ante Santa Fe), el debut en la Liga con caída como local ante el Tolima y la reciente victoria en Bogotá frente a Millonarios, que da un respiro?

Han sido días de mucha autocrítica, de mucha humildad, de volver a poner los pies en el piso, porque nos sacaron de los festejos para ir de una a la competencia, a jugar una final, que no es lo ideal. Pasamos, prácticamente, del festejo de casamiento a divorciarnos al otro día (risas), porque ya la gente no nos quería tampoco. Pero bueno, esto es normal en todo deporte. Yo hago mi análisis propio y les decía a los jugadores lo que tenemos que corregir para no repetir estos tres primeros partidos. Hay una cosa que marcó y marca los partidos, que es el gol. Nosotros en los tres primeros partidos recibimos goles, incluso no por porque el rival nos bailara o nos sometiera, sino por errores propios. Entregamos la pelota mal, nos quedamos con ella y nos la llevaron, defendimos mal y en los primeros minutos estuvimos perdiendo los tres partidos. Y ese común denominador teníamos que cambiarlo. Por suerte ante Millonarios fue al revés, nosotros nos paramos, pasamos los primeros 15 minutos, no nos convirtieron y pudimos ir nosotros por el primer gol. Luego tuvimos la inteligencia y la eficacia para llevarnos los tres puntos.

¿Habla bien de Junior la recuperación rápida que tuvo para lograr una victoria importantísima y dura ante Millonarios, en Bogotá, luego de esos tres primeros partidos adversos?

Habla bien porque se ganó (risas). Es increíble, pero es así, el resultado tiñe todo, el análisis, tu parecer… y está bien. Pero este grupo que venció a Millonarios es el mismo que perdió tres días antes la Superliga ante Santa Fe como la perdió. Nosotros tenemos que saber bien quiénes somos como equipo, tenemos que saber que el campeonato pasado nos costó mucho y no nos sobró nada. Que lo gestionamos muy bien en las finales, en los cuadrangulares, sí, pero que antes fue muy duro para nosotros. Y este año, les decía yo, va a ser más duro, porque, y hago otra vez la comparación del boxeo, al campeón todos le quieren venir a ganar, porque vos le ganas al campeón y sos el campeón, aunque no tengas el título. Pero advierto de algo, no quiere decir que nosotros ahora ganamos un partido (ante Millonarios) y estamos salvados de lo que nos pasó antes. Nosotros tenemos que cuidarnos de que ese resultado no nos engañe. Nosotros tenemos por delante un campeonato largo, largo, se hace larguísimo este campeonato, y tenemos que ir partido a partido, consolidándonos. Y muchas veces vamos a ganar y otras vamos a perder. Eso yo lo tengo asumido y se lo digo a mis jugadores. Lo que pasa que la diferencia entre los ganadores y los perdedores está en la rapidez con la que vos salís de esa derrota, la rapidez con la que vos te recuperas de errar un gol, la rapidez con la que tu cabeza se vuelve fuerte cuando te haces un gol en contra, está en ese poder de resiliencia que se llama, de no rendirte e ir por más. Si nosotros somos capaces de hacer eso, vamos a solventar las crisis que van a venir en este campeonato.

¿Considera que el gran problema en los tres primeros partidos fue de actitud?

Mi análisis pasa porque el fútbol. El fútbol muchas veces, con los mismos jugadores, con la misma actitud y con lo mismo que vos plantees, si cometes un error tan grave como pasar la pelota hacia atrás y que te hagan un gol o si cometes un error tan grave en finales como que en la primera pelota que vas a disputar te quedas ahí y te la llevan y es gol, te castiga. Sí, el fútbol te castiga por eso. Luego de errores como esos todo lo que viene después viene teñido de estrés, de apuro, de urgencias, de errores, de fallas. Ahora te lo pongo al revés. A veces no estás jugando tan bien y vas y encuentras el gol, te sale todo, y después el ánimo es mejor, no tienes estrés, corres más cómodo, tienes la pelota y no tienes apuro por llegar a hacer el gol allá. Es ahí cuando haces dos toques para atrás y hasta la gente dice ‘oleee’ (risas). Yo no me puedo apartar del juicio que yo tengo propio de mi equipo. Yo creo que nosotros a Tolima y a Santa Fe acá salimos a comerlos también, y a Santa Fe allá, todo el primer tiempo estuvimos en su arco, prácticamente, no pasaban la mitad, pero fueron tantos los errores que cometimos en esos partidos que nos hicieron perderlo o no ganarlo.

La preparación fue complicada hasta en el tema de los cupos. Eso de la reducción a 25 jugadores por plantilla también le complicó un poco el armado. Imagino que fue un dolor de cabeza para usted armar esta nómina…

Sí, lo que no quiere decir que no ganamos (la Superliga) por ello. Nosotros no ganamos porque cometimos errores, y cuando uno comete errores juega mal, esa es la verdad. El fútbol es todo, es atacar y defender, y defendimos muy mal. Lo de los 25 es un tema que sí, tienes razón. El rompedero de cabeza fue porque, primero, uno gestiona a seres humanos y a muchachos que fueron campeones tuvimos que decirles que no iban a estar, que buscaran equipo, o segundo, tuvimos que no recontratar a algunos de los que habían sido fundamentales, porque había que priorizar jugadores polivalentes, jugadores quizá hasta con una edad acorde. Entonces hubo un análisis diferente para hacer el armado del plantel. Incluso hoy hemos dejado uno o dos cupos todavía sin utilizar, aunque ya tengan nombre y apellido (Carlos Bacca y Harold Rivera, aún no inscritos oficialmente), porque pueden pasar cosas como las que no pasaron, que nos quedamos en un partido sin dos centrales y temíamos que uno pudiera ser de gravedad. También los imprevistos que tuvimos con Kevin Pérez y Jesús Rivas, de menor gravedad.

¿Caen bien estos días sin competencia, tras el aplazamiento del juego ante Nacional?

Sí, pensamos que iban a ser más días en principio, pero realmente es solo una semana de cinco días, porque al sexto hay que viajar y al séptimo ya es el partido, que es el próximo lunes, en Pereira. Pero sí es verdad que ahora es valiosa. No es para pensar que podemos hacer una mini pretemporada, eso es imposible. Hay gente que dice que vamos a hacerle mini pretemporada a tal jugador, son todos bolazos, mentiras. Si yo, por ejemplo, agarro a Muriel y lo exijo al máximo esta semana en lo físico capaz y no puede jugar el lunes o capaz y lo termino lesionando. Nosotros en estos días vamos a realizar los mismos entrenamientos, pero con más volumen y más intensidad. Tenemos que ser coherentes con lo que venimos haciendo. Si el equipo el otro día, después de tres partidos seguidos, jugó el partido que jugó con Millonarios en la altura, quiere decir que no veníamos tan mal preparados.

¿Siente que hacen falta Enamorado, Báez, Didier, ‘Tití’, por mencionar a los más protagonistas de los que se fueron?

Pero sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque ya estaban, ya sabían que no tenían que dejar la toalla tirada en el piso. Ya sabían que tenían que dejar el cepillo de dientes en su lugar. Ya sabían que el compañero se reía de una broma, pero de la otra no se reía y no había que hacérsela. Ya sabían todo. Y más encima, se habían vuelto amigos, se habían vuelto compañeros, porque el ganar hace a todos amigos. Entonces esas ausencias las vamos a sentir. Yo se los dije el otro día, en una reunión, a los muchachos, le dije a Jefferson (Martínez): ‘Jefferson, ya no está tu amigo del alma, que era Didier Moreno, pero hazte amigo de otro, ayuda al que llegó, abrázalo’. Porque, sinceramente, eso es el fútbol, relacionamientos en cancha y fuera de ella.

Ahora hablando ya un poco de los que llegaron. ¿Cómo ha visto a Luis Fernando Muriel?

Para mí es de los jugadores que uno ve en un entrenamiento bajar con tranquilidad una pelota difícil y dice: ‘Uy, como juega’. Es de los que sabes que juega bien con solo mirarlo en una acción de juego, que es algo que no pasa con todos los jugadores. Lo que no quiere decir que ya está para demostrar eso que él sabe hacer, porque él mismo me dice: ‘profe, yo todavía no estoy’. Él en octubre jugó su último partido y el volver a ese nivel que se le conoce lleva un tiempecito de adaptación. Igual está entrenando muy bien, aceptó ingresar a jugar aunque no debía. Realmente lo correcto no era haberlo puesto en esos dos partidos que lo puse, lo correcto era que se hubiese quedado entrenando, fortaleciéndose, pero como no teníamos más remedio que ponerlo, porque entre la suspensión de Paiva, la lesión de Carlos (Bacca) y la expulsión de Teo, no teníamos más, entonces él hizo el esfuerzo y se prestó para jugar esos partidos.

¿Cree que Enamorado puede brillar en Brasil?

Enamorado juega bien. Y enamorado es de lo que, como digo, abunda poco hoy en este fútbol tan sistemático, tan de 1-2, de pasar la pelota, de moverme. Él rompe los esquemas, es el que te da el desequilibrio y la superioridad, esa numérica que tantos estudiamos y queremos tener los técnicos a través de los movimientos de jugadores o del movimiento de la pelota o del posicionamiento de los jugadores, crear esa superioridad. Todo eso que dije, Enamorado lo hace una magia así. Ya juntó a dos acá y se fue por el tercero. Y si él juntó tres, hay dos nuestros que están solos. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces Enamorado ya lo tiene. Si él sigue repitiendo, lo reciben bien y se adapta, porque se tiene que adaptar a un país que es totalmente diferente también. No hay duda que va a destacar, está en él. Depende sólo de él.

¿Cómo ha visto usted a Jannenson Sarmiento y que le ha venido diciendo?

Yo lo primero que veo es un muy buen profesional. No ha faltado un entrenamiento desde que llegó. Correctísimo. Un muchacho, se nota que quiere jugar, que quiere andar bien. Ha jugado los minutos, arrancó de titular, le pregunté, le dije ¿Dónde juegas? Y él me dijo juego mejor a perfil cambiado, viniendo al medio. Y ahí lo ubiqué y no se le dio. Y los siguientes días lo he ido moviendo en diferentes posiciones para que él no se sienta atado. Porque yo creo que él también es un jugador que juega. Juega bien, tiene buena pegada, tiene buen pase, tiene buena zancada, es veloz. Yo lo veo bien. Les voy a contar algo. A mí me tocó dirigir desde que salí del país, prácticamente todos equipos grandes en países diferentes. Cuando volví al país a dirigir a Peñarol, la presión y el estrés fue mucho mayor que los otros equipos. Y eso que en los otros equipos había hasta por millones más hinchas. Pero hubo alguien que me explicó. ¿Sabes por qué? Yo digo, siento un estrés. Digo que es diario, salgo a la calle y pero es porque estás en tu país, es porque estás en tu ciudad, es porque estás en tu equipo. Jannenson es, de todos los refuerzos, aunque todos pensaron que iba a ser más fácil, el que la tiene más difícil, porque todos los días su familia, sus tíos, su primo, su hermano, sus amigos, le hacen saber todo y él mismo se genera un autoestrés, una autopresión que tiene que superar, porque lo va a superar. No tengo ninguna duda que él lo va a superar y si yo puedo lo voy a ayudar, pero tendrá que cumplir las etapas que cumplen todos los jugadores cuando desde el primer día no le salen bien las cosas, o desde el primer día no le salen bien al equipo, porque él también cargó con que nosotros los primeros tres partidos no ganamos.

¿Y en la parte anímica cómo lo ve?

Bien, lo veo bien. Es un muchacho callado, introvertido, pero que se va a soltar. Seguramente se va a soltar. A todos nos pasa lo mismo.

¿En qué posición ve a Cristian Barrios?

Enamorado jugó siempre por el lugar donde terminó las dos finales. No jugó por el centro, incluso jugó por el centro por la izquierda. Yo trato de darle al jugador el espacio que necesita y contra el rival que necesita. Y a veces el cambio es dentro del partido y no quiere decir que yo acierte, normalmente me equivoco. El otro día yo sabía que Millonarios, por su urgencia y por el pasado que teníamos allá de que hacía casi nueve años que no ganábamos, nos iba a regalar espacio a espaldas. Y Canchimbo, que había hecho todos los goles y sus mejores actuaciones por el lado contrario, que lo puse por el lado contrario, había hecho los goles, desarrolla más velocidad por derecha. Lo pusimos a Canchimbo, priorizamos a Canchimbo sobre Barrios, lo pusimos para atacar los espacios y Barrios que también llegara por el otro lado. Pero pasados diez, quince minutos vino una jugada y le dije a Barrios cuando tuviéramos la pelota jugara libre, que se pusiera cerca de Teo.

¿Dónde lo ve a Kevin Pérez?

De todos los que tenemos como extremo, Canchimbo es el único que nosotros podemos tener, ni siquiera Barrios lo veo de extremo. Ya es un jugador más de asociarse y de ir por dentro, de atacar los carriles internos y Pérez pasa lo mismo, él va a atacar seguramente los carriles internos.

¿Para cuándo están Carlos Bacca y Déiber Caicedo?

El plan fue el mismo para los dos, lo que pasa que la lesión fue diferente y la recuperación va a ser diferente o creen los doctores que son los que saben. Yo de eso sí que no me meto, no sé nada, que va a recuperarse antes Bacca. En los trabajos está adelantado Bacca. Ya trabaja en cancha, no con el grupo, trabaja solo con los que ya lo ponen a trabajar en una superficie que va a ser común de él que es en pasto, con una pelota, haciendo los ejercicios dinámicos que le va a exigir el fútbol, pero todavía no en su exigencia mayor. No sé cuándo va a estar Bacca, pero ojalá que esté cuanto antes porque vamos a tener otro jugador más que es muy importante de ver. Para este semestre no contamos con él (Caicedo), aunque pudiera recuperarse antes de terminar, no sé lo reglamentario, pero creo que sí es que se pueden más en la libertadores se pueden 40, pero no sé lo reglamentario de si debía estar antes.

¿Cómo ve ese hecho de que jugadores de la edad de Teófilo Gutiérrez, Rodallega y Dayro Moreno estén destacándose en el fútbol colombiano?

Lo primero que el jugador colombiano siempre tiene un componente genético que lo hace ser más longevo. Nosotros en Uruguay a veces, en mi época incluso decíamos, todavía está jugando tal y ya nos habíamos retirado jugadores que jugaban contra nosotros, el componente genético es importante. Segundo, que esos jugadores que nombran aprendieron cosas que le hacen suplir lo que físicamente ya no les da, aprendieron cosas, se mueven en el momento justo, están en la posición adecuada, tienen más técnica, adquirieron más técnica, tienen otros cuidados personales después que seguramente cuando jóvenes incluso no lo podían tener, pero que ahora inevitablemente tienen un cuidado personal para poder llegar a esa edad”.

¿En algún momento veremos juntos a Muriel, Teo y Bacca en el campo?

Y hay una gran posibilidad porque juegan en Junior. Están entrenando acá, se están recuperando los tres, uno físicamente, el otro de una lesión. Posibilidad hay. ¿Cómo voy a adivinar yo el futuro? Imagínate cómo. Por más que en el deseo mío también es el de verlos en cancha, yo tengo que ver también si están en su forma y si nos van a rendir para estar en la cancha. El fútbol tiene esas cosas. Yo a veces me gusta ver un jugador y digo jugador bárbaro, cómo juega, pero también después a ver cuándo vamos a dar un ejemplo que no roce a lo local. Mi función, la de técnico, es decir bueno, nos dará para ganar. Si nos da para ganar, no tenga ninguna duda que yo soy el primero en ponerlo a los tres. Ahora, si yo veo que nos va a llevar más a perder, no. Queremos ver a los mejores en cancha, pero los mejores tienen que estar en las condiciones adecuadas para que el equipo gane. Y ojalá que Teo, Bacca y Muriel estén bien para que yo los pueda poner. Sin ninguna duda que los voy a poner.

¿Cómo ha visto el tema de Harold Rivera?

Harold ya está recuperado de la lesión, que eso es lo bueno. Estuvo un año y pico sin recuperarse y tuvo dos operaciones o alguna más. Entonces le ha llevado el tiempo ese recuperarse. Ahora vamos a decir, cuando yo tuve que definir quién es el 1, quién es el 2, quién es el 3 y quién es el 4 en las posiciones de mediocampistas, todavía Harold estaba haciendo la recuperación que estoy diciendo, no fuera de la cancha, en cancha, pero a criterio mío estaban los otros cuatro todavía por delante de él. En los diez días, eso que yo tuve que decidir que vinimos de las vacaciones y tenía que decidir para hacer la lista de 25 y yo se lo dije, lo llamé, le dije como digo las cosas siempre cara a cara. Harold, en este momento mi decisión es que tu eres el quinto, capaz que hoy lo que puede pasar, que hoy esté entrenando y ya sea el tercero, pero ahora yo no puedo quemar ese lugar y que mañana tengamos una desgracia con algo y no lo tenga, una decisión que tuve que tomar y dejar hasta el día 6 marzo quieto.

¿Cómo ha visto a los defensores centrales hasta el momento?

Bien. Es verdad que tuvimos dos lesiones que nos condicionaron, eso sí, pero yo sinceramente creo que es una de las fases que tenemos que mejorar, la fase defensiva y seguramente que no es sólo la fase defensiva de esos cuatro sino los dos que vienen por delante, los que dan las ayudas por fuera, nosotros tenemos que mejorar porque hemos recibido muchos goles en estos cuatro partidos.

¿Cree que hay una buena plantilla para hacer una buena Copa Libertadores?

Yo creo que tenemos una muy buena nómina, yo estoy tranquilo con que si todo funciona normal nosotros vamos a tener recambios, recambio para esa seguidilla de partidos, lo que yo en una competencia tan dura y tan fuerte como la Libertadores, no sé si el número, la cantidad nos va a ayudar para en algún momento, porque las fechas van a coincidir creo yo, cuadrangulares con jugar Libertadores. Y como nos tocó el bombo 3, nosotros vamos a tener que viajar lejos, seguramente nos va a tocar Brasil o Argentina o Uruguay o a La Paz. Ese viaje se nos va a hacer lejos para venir a jugar el cuadrangular o al revés, vamos a jugar el cuadrangular y se nos va a hacer lejos. Tenemos una buena nómina, tenemos buenos jugadores para competir, yo no sé si nos va a dar.

¿Cuál es el reto que de pronto usted se marca inicialmente en esta Copa Libertadores?

El reto es tratar de ir, pasar de fase, estar entre los primeros dos porque son grupos de cuatro, ese es el reto, es el objetivo. Tengo los pies en la tierra, tengo que analizar todo el resto, porque aparte Junior no puede. No nos vamos a dedicar a la Libertadores, no, nos vamos a dedicar a los cuadrangulares porque te exige todo, lo que vamos a necesitar es, al no tener la cantidad, vamos a necesitar tener a esos que tenemos todos y ver cómo dividimos el grupo.

El objetivo entonces es ir por el título y avanzar de fase en la Copa…

Yo no aseguro el título. Hoy día está ese juego de no ver el contexto y ver la frase y nadie puede garantizar un título. Yo digo que si uno viene a Junior, por eso dije lo que dije el año pasado, y ahora vuelvo a decir que hay que ir por el bicampeonato. La intención, el deseo y el actuar es para ser campeón, no hay otra. Yo no aseguro el título a nadie. Eso no lo puedo asegurar. Sé que la pregunta no fue esa, pero quiero aclarar, porque ahora se da este semestre que se nos cruza la Libertadores ahí y que es un desafío hermoso y que la gente acá principalmente tiene un deseo. A veces voy por la calle y me dicen ‘profe, tenemos que ganar en la Libertadores’ y yo los freno. Les digo que primero tenemos que ganar el sábado y tenemos que ganar el miércoles, porque si no capaz que ni llego allá. Esto es así, es real, es presente y lo tenemos que asumir todos los que estamos en Junior. Pero hay dos desafíos muy lindos, ir por el bicampeonato y competir ya en la primera fase para pasar a la siguiente en la Libertadores.

¿Qué golpe fue más duro, la eliminación en la Copa o perder la Superliga?

Ninguno. No me golpeó ninguno porque sinceramente lo importante es la Liga. Cuando quedamos eliminados algunos se olvidan y me criticaron mucho en aquel momento. Claro que después miraban y decían tenía razón este viejo, porque me dicen viejo de... No dijeron después ninguno. Pero cuando yo quedo eliminado allá en Cali ganándole al América, porque le ganamos a América y perdemos por penales, que es diferente. Nosotros ganamos el partido contra América. Ya yo salí y dije en la conferencia prensa sinceramente no sé si esto me da alivio porque nosotros ya nos estaba costando mucho participar en las dos competencias y a la vista estaba. Nosotros habíamos bajado el nivel justo ahí. Si ustedes se acuerdan, nosotros jugamos mal contra Atlético FC, pasamos apenas con Huila. Ya nos había costado a nosotros. Yo tenía que ser sincero y decir no sé, si pasábamos de fase nos iba a dar para jugar cuadrangulares, todo. Y te voy a decir los equipos que estuvieron disputando la Copa y que uno la ganó y el otro la perdió, así le fue. Después bajaron su rendimiento en Liga. No sé si estamos tan preparados acá para ganar todo. No me dolió porque yo sabía que íbamos por la Liga. Y esta Supercopa tampoco me duele porque yo sinceramente para preparar una final siempre aprendí que tienes que primero descansar bien, prepararte bien y después competir en igualdad de condiciones.

Los partidos que jugamos ahora, estos que pasamos, tendrían que ser partidos de pretemporada, la normalidad de un equipo en formación, sinceramente, incluso el de Millonarios todavía tendríamos que estar en pretemporada y eso, ser partidos de pretemporadas. Pero acá tienes que salir, competir porque se viene un Mundial, porque hay que jugar y competir y competir y competir y no sólo en Junior. Tienes que competir, que ganar, ganar y ganar. Incluso ahora te doy una estadística, creo que el otro día leí, creo que de los no sé cuántos campeones hay por Supercopa, los últimos campeones de Liga han ganado una sola vez, o sea que quedó campeón en diciembre solamente la ganó una sola vez de 7 u 8, ha tenido ventaja o ha ganado el que ganó la primera Liga. ¿Si la estadística te marca eso a ti no te parece que hay algo, una tendencia ahí de que el que sale campeón está festejando, todavía no volvió a entrenar? No sé. Entonces dolerme me duele, porque hubiese querido ser campeón, pero que me lo plantees como que te dolió más. No, me duele cuando pierda la Liga.

¿Hay algún juvenil que lo haya impresionado?

Una cosa mala que ocurrió fue que los que teníamos el semestre pasado no los podemos utilizar a ninguno y estaban muy bien. Es una cosa que me duele, porque no sólo lo pierdo yo, lo puede perder el fútbol colombiano, pero los que vinieron y hoy justamente le hice esa apreciación a un compañero mío ahí al lado, viendo actuar a los juveniles le digo esto quizás no lo hubiésemos visto y tengo 4 o 5 jugadores en este momento entrenando en primera que van a dar que hablar, muy buenas condiciones. Muy pronto, si es que los necesitamos, si no los necesitamos yo no los voy a apurar, porque esto es Junior, no puedes apurarlos, tienes que meterlos en general, darle un chance. Ellos no pueden ser salvadores. Pero tengo en diferentes posiciones, tengo cinco jugadores ahí entrenando con nosotros.

¿Promesas para este semestre?

No prometí el título. Dije que íbamos a ir por el campeonato y ahora vamos por el bicampeonato. Yo lo que puedo comprometerme, sí que nuestro equipo va a seguir con la actitud que tuvo el semestre pasado de no rendirse. Fuimos seguramente el equipo que más vino de atrás en el marcador, cosa que no pudimos hacer ahora en estos partidos. Primero nos pusimos en desventaja y no pudimos ir. Y eso era lo que me preocupaba. En el semestre pasado nosotros tuvimos muchos partidos. Creo que el que más de todo el campeonato en desventaja nos pusimos a ganar o no lo perdimos. Y eso era muy importante porque eso muestra el carácter del equipo. Yo creo que vamos a tener otra vez un equipo con carácter. Creo que han llegado muy buenos jugadores técnicamente que nos pueden aportar muchas cosas.

¿Pasó algo entre usted y Tití Rodríguez?

El otro día me alegré, vamos a decir la verdad, porque no sé por qué me preguntas eso. ‘Tití’ me llamó a Uruguay estando yo de vacaciones y me dijo que él quería irse, que necesitaba un nuevo aire y que aparte profesionalmente iba a estar mucho mejor. Esa es la gran verdad. ¿Y qué haces contra eso? No fue de la manera trascendental de Enamorado, pero iba a tener una mejora salarial. Pero de mi parte y del club, hasta el último momento casi no se va ‘Tití’. Voy a decir algo más. Mi informe fue que si se pueden quedar todos, quedan todos, hay que reforzar en estas posiciones, ese es mi informe porque si saliste campeón hay que conservar la mayor cantidad posible, pero ‘Tití’ fue un deseo de él y el de Didier fue seguramente un deseo de él también porque nosotros, tanto el club como nosotros, queríamos que se quedara y cuando los jugadores eligen irse y el deseo de Enamorado después que supo que tenía esa oportunidad también fue irse. Para qué vamos a andar con cosas, no fui ni yo ni el club, salieron campeones y buscaron mejores contratos.