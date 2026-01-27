Es muy poco lo que se ha sabido en 12 años sobre el estado de salud del siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno Michael Schumacher tras el grave accidente de esquí que sufrió en diciembre de 2013.

Lo que se supo en ese momento fue que Michael Schumacher sufrió un grave traumatismo craneoencefálico al golpearse contra una roca mientras esquiaba en los Alpes franceses. Para entonces llevaba varios años retirado de la competición.

El alemán despertó del coma inducido en que había ingresado a los seis meses del accidente. De la clínica de Grenoble se le trasladó a un centro de rehabilitación en Lausana (Suiza) y, de ahí, al chalet de Gland, acondicionado debidamente para su atención, entre equipos de médicos, auxiliares y fisioterapeutas.

Lo cierto es que desde el accidente nunca más fue visto Michael Schumacher. Solo el círculo más íntimo conoce el verdadero estado de salud de Schumacher y su familia y amigos se han comprometido a guardar silencio a este respecto y mantienen a rajatabla ese acuerdo.

DIEGO AZUBEL/EPA

En diciembre pasado, cuando se cumplieron 12 años del accidente, Richard Hopkins, exmiembro de la Fórmula 1 y cercano al entorno del alemán, dijo a ‘SPORTbible’ que es posible que el mundo nunca vuelva a ver públicamente a Schumacher.

Para él, el muro de privacidad que ha levantado la familia del expiloto es tan sólido que resulta imposible prever si Schumacher reaparecerá algún día.

Nuevos detalles sobre la salud de Michael Schumacher

Sin embargo, esta semana se conoció una nueva versión sobre la salud del alemán que revela una supuesta mejoría.

La información la publicó Jonathan McEvoy, periodista del diario británico ‘Daily Mail’, quien aseguró que fue personalmente al lugar de residencia del expiloto de Fórmula Uno, ubicada en Las Brisas, sector de la isla española de Mallorca.

“Viajé a la mansión de Michael Schumacher: estos son los nuevos detalles que descubrí”, aseguró McEvoy.

Según la versión del periodista, Schumacher ya no está en cama de manera permanente, sino que tiene cierto grado de movilidad gracias a una silla de ruedas.

“La leyenda de la F1 está en silla de ruedas y puede moverse por su propiedad de Mallorca y en su residencia de Gland, a orillas del lago de Ginebra, en Suiza”, sostuvo.

Aseguró que no son ciertas las versiones que indican que el expiloto tiene todo el cuerpo inmóvil a excepción de los párpados. Lo que sí confirmó es que un equipo médico especializado y sus familiares cercanos lo cuidan las 24 horas.