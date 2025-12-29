Este lunes 29 de diciembre se cumplen 12 años del accidente de esquí del siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno Michael Schumacher que le apartó para siempre de la vida pública y cuyo verdadero estado se desconoce.

En 2013, Michael Schumacher sufrió un grave traumatismo craneoencefálico al golpearse contra una roca mientras esquiaba en los Alpes franceses. Por entonces llevaba varios años retirado de la competición. El piloto que tantos accidentes había superado en los circuitos quedó al borde de la muerte en una pista de esquí, su otra pasión deportiva.

ERCOLE COLOMBO/EFE Michael Schumacher esquiando.

Su ingreso en una clínica de Grenoble, con politraumatismo craneoencefálico, desplegó un circo mediático que puso a prueba la paciencia de los responsables del centro médico y la capacidad de gestionar los ánimos en una familia emocionalmente al límite.

Su esposa, Corinna, así como la exmánager del piloto, Sabine Kehm, se vieron acosadas por los medios a cada entrada o salida del centro. Hubo intentos frustrados de robo de imágenes del accidentado y otros ejemplos de voracidad periodística.

Michael despertó del coma inducido en que había ingresado a los seis meses del accidente. De la clínica de Grenoble se le trasladó a un centro de rehabilitación en Lausana (Suiza) y, de ahí, al chalet de Gland, acondicionado debidamente para su atención, entre equipos de médicos, auxiliares y fisioterapeutas.

Solo el círculo más íntimo conoce el verdadero estado de salud de Schumacher y su familia y amigos se han comprometido a guardar silencio a este respecto y mantienen a rajatabla ese acuerdo.

Michael Schumacher sigue siendo para muchos el ‘Kaiser’, el emperador, de la Fórmula Uno. Su plusmarca de siete títulos mundiales -en 1994 y 1995 con Bennetton y luego los cinco que ganó con Ferrari, del 2000 a 2004- fue igualada por el británico Lewis Hamilton esta temporada. Pero al alemán se le sigue identificando con el título de emperador, tal vez por afinidad idiomática.

Michael with Tambay tried a Ferrari 126C2 Turbo at Fiorano.

1999#KeepFightingMichael pic.twitter.com/BxApXGbQ08 — Michael Schumacher (@_MSchumacher) November 17, 2025

Amigo de Michael Schumacher hizo importante revelación

En una reciente entrevista con ‘SPORTbible’, Richard Hopkins, exmiembro de la Fórmula 1 y cercano al entorno del alemán, dijo que es posible que el mundo nunca vuelva a ver públicamente a Schumacher.

Para él, el muro de privacidad que ha levantado la familia del expiloto es tan sólido que resulta imposible prever si Schumacher reaparecerá algún día.

“No creo que volvamos a ver a Michael”, confesó y agregó que el alemán cuenta incluso con un médico personal de origen finlandés, aunque admite que la información que llega es mínima: “No he escuchado nada reciente”.

“Aunque fueras el mejor amigo de Ross Brawn, no te diría cómo está Michael”, aseguró.

Este año, tres individuos fueron condenados por intentar extorsionar a la familia con la supuesta posesión de fotos, documentos y videos privados del expiloto.