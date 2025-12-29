Una espectacular actuación tuvo el samario Luis Suárez el pasado domingo 28 de diciembre en el triunfo de su equipo, el Sporting de Lisboa, sobre el Rio Ave por 4-0.

Lea: El volante Kevin Pérez ya tiene un acuerdo para jugar en Junior

TIAGO PETINGA/EFE El colombiano Luis Suárez, jugador del Sporting de Lisboa, celebrando un gol.

El colombiano, de 28 años, anotó tres de los cuatro goles que le dieron la victoria al club dirigido por el portugués Rui Manuel Gomes Borges, destando la euforia entre los asistentes al partido en el estadio José Alvalade, en Lisboa.

El otro gol corrió por cuenta del uruguayo Maxi Araújo, en la decimosexta jornada de la Liga de Portugal.

En el 34′, 60′ y 61′ marcó el colombiano: el primero llegó con un remate de cabeza tras un primer cabezazo de João Simões, el segundo fue otro cabezazo tras un saque de esquina lanzado por Trincão, quien también participó en el tercero del cafetero, que remató una parada del portero del Rio Ave al internacional portugués.

Lea: Así gritó ‘el Pibe’ Valderrama los goles de Daniel Moreno en Turquía

Así las cosas, Luis Suárez despidió el 2025 con un ‘Hat-trick’ que dejó aún más contenta a la afición del Sporting con su desempeño, siendo ya una pieza clave del club para los juegos importantes.

📹 Os 4️⃣ golos dos Leões na vitória frente ao Rio Ave FC em Alvalade ⚽⚽⚽⚽ #SCPRAFC pic.twitter.com/7KPWmWegAY — Sporting CP (@SportingCP) December 29, 2025

Asimismo, tras este triplete, Suárez cierra el año en lo más alto de la lista de goleadores de la Liga de Portugal, empatado con 14 tantos con el griego Vangelis Pavlidis, del Benfica.

Pero el protagonismo de Suárez no acabó ahí, ya que Maxi Araújo anotó un tanto en el minuto 53 tras una asistencia del colombiano.

Con este gol, el ‘charrúa’ alarga su racha goleadora, y este es el cuarto en las últimas tres jornadas.

Agencia EFE Luis Suárez festeja uno de sus goles con el Sporting en la Liga de Portugal.

Por su parte, el Rio Ave salió al campo con la ausencia por sanción de su figura, el brasileño Clayton, actualmente tercer máximo goleador de la competición con 10 goles, y no tuvo oportunidad frente al festín de goles de los de Rui Borges.

Lea: Reunión en Cartagena para tratar el tema de los partidos de Junior en la Copa Libertadores

Los ‘leones’ se mantienen, con este triunfo, en segunda posición en la clasificación lusa con 41 puntos, a dos del líder, el Oporto, quien disputará este lunes su partido correspondiente a la 16ª jornada de la competición. En tercera posición, el Benfica se distancia cada vez más, con 36 puntos.