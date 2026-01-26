El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) resolvió este lunes levantar la sanción impuesta a Rodrigo Holgado, delantero del América, así como a los otros futbolistas involucrados en el proceso disciplinario abierto por la FIFA, relacionado con la presunta falsedad de documentos para la obtención de pasaportes de Malasia.

Holgado había sido sancionado junto a Facundo Garcés, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Irazábal y Héctor Hevel, todos ellos inhabilitados inicialmente por 12 meses por el máximo organismo del fútbol mundial.

Con la decisión del TAS, que concedió la suspensión cautelar de las sanciones, los siete jugadores quedan habilitados para competir, mientras se resuelve el fondo del caso.

El expediente tiene su origen en el partido disputado el 10 de junio de 2025 ante Vietnam, correspondiente a la tercera ronda de las eliminatorias rumbo a la Copa Asiática de Arabia Saudí 2027, encuentro en el que participaron los futbolistas ahora nuevamente habilitados.

La resolución del TAS representa un alivio para los clubes de los jugadores involucrados, entre ellos el América, que podrá contar nuevamente con Rodrigo Holgado en sus compromisos deportivos, a la espera de una decisión definitiva.