Ya es oficial. El argentino Rodrigo Holgado no continuará en el América de Cali. El mismo equipo anunció que fue cedido a préstamo al Coquimbo Unido de Chile.

“El delantero Rodrigo Holgado jugará a préstamo durante seis meses en Coquimbo Unido de Chile. Le deseamos éxitos en esta etapa”, se lee en la publicación del conjunto vallecaucano.

🇦🇹 El delantero Rodrigo Holgado jugará a préstamo durante seis meses en Coquimbo Unido de Chile. Le deseamos éxitos en esta etapa. pic.twitter.com/z3MFxdJ6pk — América de Cali (@AmericadeCali) February 9, 2026

Hay que recordar que se trata del mismo delantero que en septiembre del año pasado recibió un duro castigo de parte de la FIFA, al ser sancionado por un año sin jugar, luego de ser acusado de falsificar documentos para defender a la selección de Malasia.

Holgado apeló ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y el fallo lo favoreció y podrá volver a jugar.

Después de conocerse la noticia, el jugador se integró a los entrenamientos del América, pero el club decidió prestarlo al conjunto chileno.

Holgado deja América luego de dos años en los que disputó 77 partidos, marcó 18 goles y participó en cinco asistencias.

El delantero vivirá su tercera etapa en el Coquimbo Unido de Chile. Ya estuvo en 2018 y luego en 2023. En ese club ha marcado 34 goles, y tiene un título de Segunda División en 2018, año en el que quedó como el máximo goleador en ese torneo.