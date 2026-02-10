El futbolista de Junior, Yimmi Chará, estuvo involucrado en un accidente de tránsito ocurrido este lunes 9 de febrero, aproximadamente a la 1:15 p.m., en un hecho que no dejó heridos ni situaciones que lamentar.

De acuerdo con el reporte preliminar, el incidente involucró una camioneta y una motocicleta. Afortunadamente, ninguno de los conductores sufrió afectaciones físicas. Cuando las autoridades de tránsito hicieron presencia en el lugar, las partes ya habían logrado una conciliación, lo que permitió agilizar la situación y evacuar rápidamente la vía tras el retiro de los vehículos.

Según la información entregada, el conductor de la camioneta activó su póliza de seguro para cubrir los arreglos correspondientes, dando por cerrado el caso sin mayores contratiempos.

Las autoridades confirmaron que no se presentó ningún hecho de gravedad dentro de la jurisdicción, por lo que el episodio quedó como un susto sin consecuencias mayores para los involucrados, incluido el jugador del conjunto barranquillero.