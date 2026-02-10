El Cagliari cayó este lunes 2-0 ante la AS Roma en el partido que cerró la fecha 24 de la Serie A de Italia, un compromiso en el que el equipo isleño no pudo contar con el defensor colombiano Yerry Mina, ausente por una situación médica que lo viene afectando desde hace varios meses.

Tras el encuentro, el técnico del Cagliari, Fabio Pisacane, explicó que la ausencia del zaguero de la selección Colombia obedece a un problema crónico en la rodilla que requiere un manejo cuidadoso y permanente.

“Mina tiene un problema de rodilla que lleva meses,tenemos que vivir día a día.Es crónico, no agudo,necesita ser controlado y monitoreado”, informó el entrenador Pisacane en diálogo con los medios.

Pisacane también indicó que el cuerpo técnico trabaja en un plan de contingencia que permita seguir contando con Mina en la medida de lo posible, siempre priorizando su bienestar. En ese sentido, remarcó que la salud del futbolista está por encima de cualquier necesidad deportiva.

En la presente temporada, Yerry Mina ha disputado 16 partidos con el Cagliari, todos como titular, pero se ha perdido 11 compromisos debido principalmente a este inconveniente físico. A sus 31 años, el defensor atraviesa un proceso de manejo especial para poder mantenerse competitivo en el exigente calendario del fútbol italiano.

La noticia rende también las alarmas en la selección Colombia pensando en el Mundial 2026. Mina es hombre de confianza del técnico Néstor Lorenzo, que seguramente lo tienen entre sus planes para la máxima cita orbital.

El Cagliari volverá a la acción el próximo lunes, cuando reciba al Lecce, equipo que lucha por salir de la zona de descenso. El conjunto en el que milita Mina ocupa actualmente la posición 12 de la Serie A, con 28 puntos.