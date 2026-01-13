La Selección Colombia no tuvo un buen fin de semana en cuanto a lesiones, pues el defensa central Yerry Mina, nacido en Guachené, también se lesionó encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico, encabezado por el argentino Néstor Lorenzo.

Leer más: Conductor en aparente estado de embriaguez arrolla a menor de 13 años en Baranoa

El Cagliari, club italiano donde Mina juega como defensor, confirmó los problemas físicos que lo sacaron del partido que jugará este lunes contra el Génova en condición de visitante. Sin embargo, el equipo, que actualmente juega en la Serie A, no entregó un parte médico oficial.

“Marko Rog y Yerry Mina son baja y permanecerán en el CRAI Sport Center para entrenar. El defensa colombiano se recupera de una lesión de rodilla que sufrió durante el entrenamiento de esta mañana”, anunció este martes el equipo europeo en un comunicado.

Cabe recordar que esta es la cuarta vez que Mina tiene que parar en esta temporada con el Cagliari, pues también quedó afuera de la convocatoria de la Selección Colombia en la fecha Fifa de octubre, contra México y Canadá, por molestias en los gemelos.

Ver también: Así recuerdan los compañeros de ‘Yo me llamo’ a Yeison Jiménez

En cuanto a los otros jugadores de la Selección Colombia que resultaron lesionados este fin de semana, se encuentran Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, y Jhon Lucumí.