La fama del recién fallecido cantante Yeison Jiménez venía en ascenso, al punto que fue jurado en la temporada 2021-2022 del reality exclusivo para imitadores ‘Yo me llamo’, de Caracol Televisión.

Hoy sus compañeros de este programa también lo recuerdan con especial cariño, luego de enterarse de su trágica muerte.

El músico argentino César Escola, utilizó una palabra para describirlo: Bondad. “Era un ser muy solidario, la gente no se imagina todas las obras sociales que hizo, ayudó mucho a la gente de su pueblo y estaba decidido próximamente a entregar su vida y talento a Dios. Yeison además era muy disciplinado, en el camerino hablábamos mucho de su carrera y me explicaba que de los 30 días que trae el mes, él tenía presentaciones durante 25, tenía su agenda en la cabeza, de verás que me abrumaba su disciplina”.

Por su parte, la presentadora Melina Ramírez, quien también hizo parte de esa temporada del reality de Caracol Televisión, contó que sigue en shock. “Mi familia es de Marinilla, Antioquia, donde él se iba a presentar cuando subió a la avioneta en la que murió, por eso quizás el impacto para mí ha sido mayor. Era una persona muy querida, bromeábamos mucho y siempre lo recordaré con una sonrisa”.

“Es que me impactan los hijos... Si sentimos este dolor nosotros, su familia debe estar sufriendo muchísimo, sus chiquitos, su esposa, su madre, sus hermanas. Siempre damos por sentado eso, ¿no? Te llamo después. O sea, postergamos la vida porque creemos que siempre va a estar ahí y siento que estas cosas son un llamado a disfrutar la vida, de vivir más presente, con mucha gratitud”, agregó Melina.

Asimismo, señaló que cuando ella iba de camino a Bogotá meditó sobre la muerte y cómo muchas veces las personas tienen una extensa lista de deseos para cumplir por motivo de inicio de años y por qué todo esto se reduce a “tener vida y salud”.