El equipo del fallecido cantante Yeison Jiménez ha enviado una alerta a través de sus redes sociales luego de conocer que terceros han estado vendiendo boletería para el homenaje que se realizará este miércoles en el Movistar Arena de Bogotá.
En un comunicado de prensa indicaron que desde el equipo de Yeison Jiménez informamos a la opinión pública y a los medios de comunicación que el homenaje “programado para este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena es TOTALMENTE GRATUITO”.
En ese sentido, han sido alertados de que personas inescrupulosas están vendiendo supuestos boletos para este homenaje. “Esto es falso. No existe venta de entradas ni intermediarios autorizados”.
Es así como el acceso será libre y sin costo, hasta completar el aforo permitido del recinto.
“Recomendamos al público no realizar ningún pago, no compartir datos personales y evitar caer en engaños”.
Los detalles oficiales del homenaje, así como la información sobre el ingreso, serán comunicados en el transcurso de la mañana de hoy a través de los canales autorizados del artista y su equipo.
“Agradecemos a los medios su apoyo para amplificar esta información y ayudar a prevenir estafas en un momento que busca ser de respeto, unión y homenaje”, sentenciaron en su comunicación.
