El canal ‘RCN’ dio inicio en la noche del lunes 12 de enero a la tercera temporada del reality ‘La casa de los famosos Colombia’, un formato que le ha funcionado exitosamente en los últimos dos años.

Lea: Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro, los más nominados a Premio Lo Nuestro

‘El Jefe’ les dio la bienvenida a los participantes y cuando todos pensaban que las cartas estaban completamente reveladas, sorprendió con la llegada de Marcela Reyes, quien fue confirmada como la habitante número 24 de su casa.

Canal RCN

La llegada de la DJ y modelo paisa desató todo tipo de reacciones, desde aplausos y abrazos hasta miradas de reojo y gestos de incomodidad. Como parte de su presentación ante los compañeros, Reyes dijo que se considera una mujer muy dada, humilde y ordenada, pero en situaciones incómodas puede llegar al límite y sus impulsos le pueden jugar una mala pasada.

Lea: Homenaje a Yeison Jiménez se realizará este miércoles en el Movistar Arena

Canal RCN

Durante la primera prueba de líder, los participantes tuvieron que explotar unos globos en los que además de elegir al ganador del título, le otorgaba algunos poderes adicionales. Así fue como Alexa Torrex fue la ganadora de los beneficios del líder; por su parte, Renzo obtuvo el poder de la nominación asesina y decidió que Nicolás Arrieta es el primer nominado de la semana y no podrá ser salvado por ninguno de sus compañeros; entre tanto Maiker obtuvo la inmunidad, mientras que Tebi Bernal deberá expulsar durante la gala del martes a uno de sus compañeros.

Valentino Lázaro obtuvo el poder de la organización territorial y definió a los integrantes de las habitaciones de ‘calma’ y ‘tormenta’ de la siguiente manera:

Canal RCN

‘Calma’: Nicolás Arrieta, Sofía Jaramillo, ‘La Beba’, Jay Torres, Johanna Fadul, Campanita, Maiker Smith, Juanda Caribe, Juan Palau, Valentino Lázaro, Sara Uribe y Marilyn Patiño.

Lea: Un biógrafo de Julio Iglesias revisará su libro tras las acusaciones de agresión sexual

‘Tormenta’: Mariana Zapata, Eidevin López, Marcela Reyes, Manuela Gómez, Lorena Altamirano, Tebi Bernal, Yuli Ruiz, Renzo Meneses, Juanse Laverde, Alejandro Estrada, Alexa Torrex y Luisa Cortina.

Entre las novedades con las que se encontraron los nuevos habitantes de ‘La casa de los famosos’ está ‘La Caja de Pandora’, la cual solo puede ser abierta por el líder y en esta oportunidad Alexa recibió el poder de intercambiar a uno de los participantes que se encuentren en la placa de nominación, por uno de los que no estén nominados.

Además, los participantes se encontraron con El Botón de Pánico y el Calabozo. Elementos nuevos que darán giros inesperados a la competencia.

Choque entre Valentino y Marcela Reyes

La primera discusión de esta tercera temporada del reality fue protagonizada por el creador de contenido Valentino Lázaro y la DJ Marcela Reyes, en medio de la presentación de la última participante confirmada.

Lea: Netflix anuncia ‘Cómo perderlo todo’, serie basada en la obra de Ricardo Silva Romero

“Para los que no me conocen, mi nombre es Marcela Reyes, más conocida como la reina del beat en Colombia, y quise aceptar este reto porque quiero que ustedes me conozcan y que Colombia me conozca; no que personas y lenguas malintencionadas sigan diciendo cosas de mí que no son ciertas. Así que aquí estoy”, expresó Marcela.

Valentino se sintió aludido y le pidió a Reyes que no lanzara indirectas, sino que le dijera lo que pensaba de él en la cara.

“Si me mira, dígamelo de una vez. ¿Tiene algo que decirme? Es morronguita de inicio, no me extraña. ¿Tiene algo que decirme?”, afirmó.

Lea: Esto cobraba Yeison Jiménez por concierto tras siete años de carrera musical

La DJ no se quedó callada y refutó: “¿Quieres rating desde ya? Yo te lo doy, es mi momento, pero yo te lo doy. Eres así, perfecto para colgarte de todo el mundo”.

Valentino volvió a arremeter: “Tú te cuelgas de la religión para limpiar tu imagen; prefiero mil veces colgarme de polémicas a colgarme de la religión y andar con prédicas diciendo ‘Dios me salva’. Colgados ambos”.