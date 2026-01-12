La música popular colombiana perdió a una de sus figuras más importantes tras la muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo.

Jiménez nacido en Caldas logró posicionarse no solo como uno de los artistas más escuchados del país, sino como el cantante mejor cotizado del movimiento popular.

Construyó su carrera desde abajo. Durante sus primeros años recorrió bares, discotecas y pequeños escenarios en Bogotá, donde ofrecía presentaciones por sumas que apenas alcanzaban entre 80.000 y 150.000 pesos. En ese entonces, su nombre era desconocido para la industria.

El cambio llegó con la viralización de sus primeras canciones y una conexión directa con el público que lo convirtió en un referente del despecho moderno. Con temas como Aventurero y Tenías razón, su carrera dio un giro definitivo.

Esto cobraba Yeison Jiménez por presentación

Tras siete años de carrera y más de veinte éxitos posicionados, alcanzó una tarifa inédita para la música popular como 100 millones de pesos por concierto, cifra que continuó en ascenso hasta ubicarse entre los 180 y 200 millones por presentación, dependiendo del formato y la ciudad.

Yeison Orllando Jiménez Galeano solo tenía 34 años de edad.

Asimismo, llenó el estadio El Campín de Bogotá con más de 45.000 asistentes, convirtiéndose en el primer artista de música popular en lograrlo. Un hito que confirmó que el movimiento había dejado de ser regional para convertirse en un fenómeno nacional de gran escala.

La organización de conciertos masivos implicaba una compleja logística y una alta carga tributaria. Un solo evento en escenarios como El Campín podía superar los 1.500 millones de pesos en impuestos, además de una inversión cercana a los 1,5 millones de dólares.

Estas condiciones llevaron al artista a replantear sus proyectos empresariales y a reducir el ritmo de expansión de su carrera, priorizando la estabilidad sobre la rentabilidad.