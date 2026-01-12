Tal vez fue la emoción por haber conquistado la Supercopa de España la que hizo que el jugador del Barcelona, Lamine Yamal, fuera el centro de una escena que lo tiene de nuevo en boca de todos: transmitió en vivo de sus redes sociales el vestuario azulgrana, donde captó con su cámara a Wojciech Szczesny fumando.

El cara a cara entre el Barcelona y el Real Madrid demostró que la distancia no es tanta. El cuadro de Xabi Alonso, diezmado, entre tinieblas, en evidencia frente el Atlético Madrid, no estuvo tan lejos del Barcelona descollante que ejecutó una demostración de fuerza contra el Athletic.

Pero más allá del título conquistado en Arabia Saudita, la euforia no solo se vivió en el campo de juego ni a las afueras del estadio, sino también en el vestuario del Barcelona, así lo dejó claro Yamal que con su celular mostró lo que se vivía tras bambalinas sin contar que Wojciech estaba presente fumándose un cigarrillo.

El español rápidamente se dio cuenta que con su cámara estaba mostrando demás y se le escucha decir: “Esto no se puede grabar”.

La adición del futbolista no es un secreto, él mismo ha admitido su afición al tabaco. “Son cosas que no cambio en mi vida personal y no es asunto de nadie si fumo. No afecta, creo que no afecta y lo que hago en el campo de fútbol es trabajar el doble de duro. Y no lo hago delante de los niños para que no tengan mala influencia sobre ellos”, dijo alguna vez el polaco a Mundo Deportivo y Sport.

Pero fumar también lo ha llevado a enfrentar graves consecuencias como cuando fue multado por con 25.000 euros por fumar en los vestuarios durante su etapa en el Arsenal FC.

Instagram @wojciech.szczesny1 El jugador Wojciech Szczesny nunca ha ocultado que es adicto al tabaco.

“En aquella época fumaba con regularidad y mi jefe (Arsène Wenger) lo sabía muy bien. Simplemente no quería que nadie fumara en los vestuarios y yo lo sabía... Por la emoción del partido, me fumé un cigarrillo cuando el equipo todavía estaba dentro. Fui a la esquina de las duchas, así que estaba en el otro extremo del vestuario y nadie podía verme. Y encendí uno. Alguien me vio y se lo dijo al jefe”, explicó en aquella ocasión el pódcast In Lockdown.

Yamal confirma su mejoría y entrena con el grupo

Lamine Yamal entrenó este sábado con el resto de sus compañeros, en la segunda sesión completa del Barcelona, tras ser suplente contra el Athletic Club debido a unos problemas estomacales y confirma su mejoría y sus opciones para el partido del domingo, en la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid.

La presencia del ‘10’ azulgrana en el entrenamiento apunta a una inclusión en el once titular que continuó definiendo Hansi Flick en una sesión que arrancó con pasillo de collejas a dos futbolistas, por sendas celebraciones.

Kai Försterling/EFE Lamine Yamal (i) disputa un balón con el defensa del Real Madrid Álvaro Carreras (d) durante la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid, en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá de Yeda (Arabia Saudí).

Eric García, por su 25 cumpleaños, el 9 de enero, y el sueco Roony Bardghji, quien, el mismo día, se hizo oficial su ficha con el primer equipo, tras jugar la primera mitad de temporada con ficha del filial, acompañado del dorsal ‘19’ que lucirá desde este domingo en la Supercopa de España.

También dedicó Hansi Flick dos minutos para reunir a sus futbolistas y dar una charla antes del comienzo de la sesión, que contó, además, con el portero alemán Marc-André ter Stegen, tras reincorporarse a la expedición, que abandonó el 6 de enero para someterse a unas pruebas en la rodilla que, finalmente, descartaron que hubiera lesión alguna.

Ida y vuelta a Barcelona para un guardameta que, aunque no vaya a ser de la partida, cuyo lugar es para Joan García salvo contratiempo de última hora, quiso estar con sus compañeros en el clásico que definirá el primer título de la temporada.