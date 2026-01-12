El Carnaval de Barranquilla suma otro punto alto en su agenda musical. El Rumbódromo del Río vuelve con una segunda versión que apuesta por dos días de conciertos y una nómina que cruza generaciones y géneros.

Lea Así será el Bando y Coronación de los reyes del Carnaval de los Niños 2026

Juanes se presentará por primera vez en el Carnaval de Barranquilla. El músico paisa, figura clave del pop y el rock latino, llegará a la explanada de Puerta de Oro para un show que lo conecta con el río y con una ciudad que históricamente ha marcado el pulso musical del país. Su presencia le da al Rumbódromo un alcance que va más allá de lo local y lo regional.

“Emocionado de estar por primera vez en el Carnaval de Barranquilla. Nos vemos este 15 de febrero para vivir una noche de locos”, dijo el artista en sus redes sociales.

A la misma tarima se subirá Silvestre Dangond, uno de los artistas más convocantes del vallenato actual. Luego de llenar el estadio Metropolitano, el cantante regresa al Carnaval para encontrarse con un público que lo sigue con devoción. Su presentación está pensada para el domingo 15 de febrero y promete convertirse en uno de los momentos más cantados del fin de semana.

El cartel lo completa Luis Alfonso, voz popular de la música popular colombiana, que también estará el domingo. Sus canciones, habituales en fiestas y parrandas, suman otro color a una programación que busca variedad sin perder el foco en la celebración.

Aquí Conozca las cinco prendas que siempre debe tener en su armario cápsula

El Rumbódromo del Río se realizará el sábado 14 y domingo 15 de febrero en la explanada de Puerta de Oro, uno de los escenarios más visibles de la ciudad. La boletería estará disponible próximamente en tuboleta.com. Barranquilla suma así otro evento fuerte a su Carnaval, con artistas de peso y una propuesta que apunta a quedarse.