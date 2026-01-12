Los carnavaleritos vivirán el domingo 18 de enero la Lectura del Bando y Coronación de los Reyes del Carnaval de los Niños 2026, Sharon Acosta y Joshua Ortiz, con una puesta en escena dirigida por Juliette de Alba, que dará inicio oficial al Carnaval de los más pequeños bajo el concepto “Los valores del Reino, un legado vivo”, que exalta el respeto, el amor y el honor como pilares de la fiesta.

El evento, que se realizará en la Plaza de la Paz, abrirá sus puertas a las 3:00 de la tarde y mostrará al público una experiencia inmersiva que transportará a los asistentes a un universo mágico donde el tiempo se mide en valores y la tradición que se transmite de generación en generación.

En tres escenas, los soberanos plasmarán todo el legado cultural que han heredado de sus familias, Sharon a través de la música por parte de su abuelo Alci Acosta y su padre, Checo Acosta quienes la acompañarán en el escenario y Joshua, a través de su abuela Magali Salas, como parte de la dinastía del Garabato de la 8.

El Bando y Coronación de los Niños será un viaje por las danzas, ritmos y personajes que hacen parte de la identidad barranquillera, con la participación de artistas y expresiones tradicionales de la fiesta con un recorrido musical que incluirá la presencia de Juan Piña, Maía y danzas patrimoniales como el Congo Grande y el Congo Reformado, que protagonizarán una batalla ritual que se transformará en un mensaje de unión, identidad y respeto.

También, el evento tendrá un homenaje al legado musical de Joe Arroyo y a la diversidad rítmica que define al Carnaval con una muestra de ritmos afro, champeta, salsa, mambo, merengue, batucada y sonidos urbanos.

Cortesía

La puesta en escena finalizará con la Lectura del Bando en la que se proclamarán los valores que guiarán el reinado, invitando a los niños a vivir el Carnaval con respeto, alegría, identidad y amor por la tradición, bajo el lema: Carnaval de los Niños 2026, un legado vivo. Seguidamente, se realizará la coronación de los reyes por parte de los soberanos 2026, Michelle Char Fernández y Adolfo Maury Cabrera.

El evento contará con la participación especial de Criss & Ronny, además de un artista invitado sorpresa, en una noche que promete ser inolvidable para las nuevas generaciones de carnavaleritos. Con el Bando y Coronación de los Niños se abre oficialmente la agenda del Carnaval de los Niños que continuará con el Semillero del Carnaval de los Niños que vuelve a la Plaza de La Paz este 23 de enero y 24 de enero y continuará con los Paco Pacos al Parque, el domingo, 25 de enero en el Centro Comercial Villa Country, el sábado 31 de enero en el Gran Malecón, el sábado, 7 de febrero en el Centro Comercial Viva y el desfile del Carnaval de los Niños, el domingo, 8 de febrero en la Cra 53 hasta Barrio Abajo.