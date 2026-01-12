Barranquilla encendió el Carnaval la noche de este sábado 10 de enero. En varios barrios de la ciudad, las izadas de bandera reunieron a familias, vecinos y grupos folclóricos en medio de velas, música y mucha alegría.

Durante la noche se izaron las banderas de La Revoltosa, La Soberana, Negritas Puloy de Montecristo, La Currambera, El Cañonazo, La Gigantona y El Gallo Giro. Cada una representó la historia y el esfuerzo de las danzas que, año tras año, trabajan por mantener vivo el Carnaval. Las izadas fueron acompañadas por aplausos, cantos y el orgullo de quienes ven en estas expresiones una herencia que no se puede perder.

Este encuentro marcando el inicio del Carnaval de Barranquilla y dejando claro que la fiesta más grande del país ya comenzó. Este domingo, el turno fue para el Garabato de la 8 y la Izada Grupal de las danzas de garabatos, realizada en el Parque Los Fundadores, que se convirtió en punto de encuentro para grupos de diferentes barrios y municipios.

En este espacio participaron el Garabato Libre, Garabato Marcos Fidel Suárez, Garabato de Emiliano Vengoechea, Garabato de Baranoa, Garabato del Norte, Garabato del Barrio Abajo, Ritmo de mi Tierra, Reino Bestial, Garabato Barrio El Bosque, Son Garabato de Sabanalarga, Cumbale, Curramba Juvenil y Nueva Generación de Galapa. A ellos se sumaron la Cumbiamba La Guapachosa y el Cipote Garabato.

La agenda de izadas de bandera continuará este lunes festivo, 12 de enero, con la participación de las danzas de congos. En esta jornada estarán presentes el Carrizaleño, Perro Negro, Espejo de Carrizal, Paz, Plata y Oro, Congo Moderno, Congo Parrandero, Congo Rumbero y Los Alegres de Siete de Abril, llevando a los barrios la fuerza, el color y la tradición de una de las expresiones más antiguas del Carnaval.

La reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández, destacó la importancia de estas celebraciones al señalar que las izadas de bandera son el primer acto simbólico del Carnaval. Explicó que es en los barrios donde se cuida la tradición, donde se aprende a bailar y donde el Carnaval empieza a sentirse desde lo más auténtico.

“Las izadas de bandera son el primer gran acto simbólico del Carnaval de Barranquilla. Es en los barrios donde ocurre la magia, donde las tradiciones se transmiten de generación en generación y donde el Carnaval cobra vida desde su raíz más auténtica, anunciando que la Fiesta más grande de Colombia ya comenzó”.