Ya se conoce fecha y hora para darle el último adiós a Yeison Jiménez, el cantante de música popular que perdió la vida en un fatal accidente aéreo el pasado 10 de enero junto a cinco personas que se movilizaban con el artista –todos parte de su equipo de trabajo y el piloto de la avioneta.

El funeral del caldense se llevará a cabo el próximo martes 13 de enero en el Movistar Arena de Bogotá, según confirmaron fuentes a Noticias Caracol. Hasta allí podrán llegar seguidores para despedirlo en un sentido homenaje póstumo que arrancará a las 10:00 de la mañana.

Una vez se cumplan los protocolos para honrar su memoria y carrera artística, el cuerpo de Jiménez será trasladado hasta el cementerio Jardines del Recuerdo, en Bogotá, donde será sepultado. Óscar Marín, uno de los que falleció con el artista, también reposará en el mismo lugar.

Los otros fallecidos fueron identificados como el capitán Hernando Torres, piloto de la aeronave; Juan Manuel Rodríguez, productor audiovisual del cantante; Jefferson Osorio, mánager del artista; y Weisman Mora, fotógrafo del equipo.

Yeison solía disfrutar de sus viajes a cada rincón del país. A bordo de su avioneta, el cantante se mostró varias veces feliz y pleno junto a su equipo, incluso en varias ocasiones publicó videos en los que cantaba junto a ellos, tomaba y contemplaba la panorámica aérea.

En la mayoría de los clips se le ve al caldense interpretar varios de sus éxitos, componer y hasta tenía tiempo para ‘recochar’ a sus compañeros de trabajo; los hacía sentir como parte de su familia, demostrando el gran ser humano que era.

Mintransporte revela detalles del accidente

El Ministerio de Transporte indicó este domingo, a través de un comunicado, que “el impacto inicial contra el suelo habría generado un rebote y, en el segundo contacto, se produjo la fractura de la cola de la aeronave, seguida de dos explosiones separadas por algunos segundos, atribuibles a residuos de combustible”.

Asimismo, la cartera indicó que las autoridades continúan las labores de recolección de evidencias, incluyendo la inspección de restos y motores, para determinar las causas del trágico accidente. Todas las evidencias serán sometidas a análisis técnicos.

El Mintransporte señaló, a través de X, que junto a la Aeronáutica Civil “acompañamos a las autoridades en la investigación del siniestro aéreo en Boyacá. Avanzan labores técnicas y análisis operacional, de mantenimiento y factores humanos. Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad aérea y la transparencia”.

Las autoridades confirmaron que la aeronave se encontraba en vuelo al momento del siniestro y que el punto del impacto se localiza a una distancia aproximada de una milla de la cabecera de la pista.