Si bien las tarimas y los grandes escenarios se habían convertido en uno de los lugares favoritos del recién fallecido Yeison Jiménez. Sin embargo era su familia su gran refugio.

Jiménez, quien falleció este sábado 10 de enero en un accidente aéreo ocurrido en el departamento de Boyacá, estaba casado con Sonia Restrepo.

Tenían tres hijos: Thaliana, Camila y el menor Santiago, que nació en julio del 2024.

A inicios de diciembre del año pasado, Jiménez había compartido una foto familiar durante la celebración del Día de las velitas, en Colombia.

“La gloria de Dios! Nos cuidó otro año más, y su gracia nos acompañó cada minuto 🙌🏻🙏🏽“, escribió entonces el intérprete.

Camila, quien es la hija mayor cuya edad ronda los 15 años de edad, no es la hija de sangre del artista, pero desde el momento en que la conoció teniendo una corta edad se robó su corazón, dándole el amor de un padre, a pesar de la situación. Luego de que su mamá, Sonia y Yeison decidieron vivir juntos en Bogotá, ella llegó junto a su progenitora.

Camila, por medio de su cuenta de TikTok, evidenció que comparte la pasión por los caballos de Yeison, pues gran parte de los videos compartidos muestran este gusto, contando así con caballos de paso, los cuales están presente en el Criadero de Jiménez uno de sus negocios. Así como también su gusto por géneros de este tipo y también los correspondientes ‘looks’. Lo cierto es que a pesar de no ser muy activa, Camila busca mostrar algunos detalles de su vida.

Por todo esto y más Yeison Jiménez siempre aprovechaba su tiempo por fuera de los escenarios para dedicarlo a su familia, esa que ahora será quien más lo extrañe.