La Fiesta ya se vive y se siente en los barrios de Barranquilla. Carnaval de Barranquilla continúa celebrando las tradicionales izadas de bandera de sus grupos folclóricos, que durante este primer puente festivo del año se declaran listos para la fiesta más grande de Colombia.

La reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández, llegará a 16 barrios de la ciudad acompañada por su monarquía carnavalera, el rey Momo Adolfo Maury Cabrera, y los reyes del Carnaval de los Niños, Joshua Ortiz y Sharon Acosta para iniciar las fiesta en las calles de Carrizal, El Bosque, La Esmeralda, El Silencio, La Pradera, Nueva Colombia, La Playa, Chiquinquirá, Simón Bolívar, Olaya, Montecristo, Barrio Abajo, Las Nieves, Boston, Las Palmas, El Prado y La Victoria.

La programación se iniciará el viernes, 9 de enero, con la izada del Garabato de Baranoa y la emblemática izada del Cumbión de Oro, en Siete Bocas.

Continuará el sábado, 10 de enero, con las cumbiambas La Revoltosa, La Currambera, La Soberana, La Gigantona, El Cañonazo y El Gallo Giro, en una jornada que exaltará el ritmo, la elegancia y la tradición de la cumbia barranquillera en las tradicionales sedes de sus grupos.

Ese mismo día izará también su bandera las Negritas Puloy de Montecristo.

El domingo, 11 de enero, el turno será para el Garabatico de la 8, grupo al que pertenece el rey Momo del Carnaval de los Niños 2026, Joshua Ortiz, seguido se realizará la izada grupal de garabatos en el Parque Los Fundadores, con la participación de los garabatos Unilibre, Marco Fidel Suárez, Garabato del Barrio Abajo, Ritmo de mi Tierra, Garabato de Emiliano Vengoechea, Son Garabato de Sabanalarga, Cumbale, Garabato Nueva Generación de Galapa, Luis F. Vengoechea, Quilla D’ Carnaval y El Cipote Garabato, en un encuentro que reunirá a los grandes exponentes de esta danza tradicional.

También izarán su bandera las Cumbiambas La Guapachosa y Del Carajo.

La programación culminará el lunes Festivo, 12 de enero, con la izada de bandera de las danzas de congos con el Carrizaleño, Perro Negro, Espejo de Carrizal, Paz, Plata y Oro, Congo Moderno, Congo Parrandero, Congo Rumbero y Los Alegres de Siete de Abril, reafirmando la fuerza, el color y el carácter ancestral de una de las expresiones afrodiaspóricas más representativas de la fiesta.

“Las izadas de bandera son el primer gran acto simbólico del Carnaval de Barranquilla. Es en los barrios donde ocurre la magia, donde las tradiciones se transmiten de generación en generación y donde el Carnaval cobra vida desde su raíz más auténtica, anunciando que la Fiesta más grande de Colombia ya comenzó”, manifestó la reina del Carnaval 2026, Michelle Char Fernández.

Estos encuentros simbolizan el compromiso de cada agrupación con la salvaguardia de sus saberes, su memoria y su legado cultural. Con las izadas, continúa el recorrido hacia el Carnaval de Barranquilla 2026, que comienza el 17 de enero con la Lectura del Bando y finaliza el Martes de Carnaval con el Desfile de Joselito.