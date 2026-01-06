Durante semanas fue un rumor constante en redes sociales. Muchos lo pedían, otros lo daban casi por hecho y ahora, por fin, se confirmó. El barranquillero Beéle, hoy uno de los artistas más influyentes del afrobeat a nivel internacional, hará parte del Metroconcierto del Carnaval y cantará el sábado 14 de febrero en el estadio Romelio Martínez.

El anuncio lo hizo el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, a través de una videollamada que decidió compartir en sus plataformas digitales.

“¿Qué? ¿Qué dice campeón? ¿Gusta, papá? Cómo me encanta verte, papá. Y triunfar, papá, triunfar por el mundo entero”, se escucha decir al mandatario al inicio de la llamada.

Char no ocultó el orgullo que siente la ciudad por el artista, recordando el impacto que tuvo su año musical. “Barranquilla, muy orgullosa contigo, papá, ese veinte veinticinco fue una locura, fuiste una locura, y mucha inspiración los pelaos, papá. Mil gracias por todo lo que haces”, le dijo, resaltando cómo Beéle se ha convertido en referente para los jóvenes.

El cantante respondió con palabras de orgullo que demuestran el amor por su tierra. “Para mí es un placer el sentir hoy en día el calor de Barranquilla tan fuerte con mi música, a donde quiera que vaya, a donde quiera que voy, a cualquier cuadra, por allá, en cualquier barrio, siempre está sonando mi música. Y bueno, yo creo que ese es el mayor orgullo que se puede llevar cualquiera que nace en Barranquilla, de poder ser amado por su propia gente”.

Fue entonces cuando el alcalde puso sobre la mesa lo que muchos esperaban escuchar. “¿No sabes la locura que hay en esta ciudad verte en carnavales? ¿Tú te imaginas tú? Allá fui a darte un abrazo, a decirte, a pedirte el nombre de todos los barranquilleros, que este catorce, sábado de carnaval, ese Romelio”.

Beéle afirmó que mandaría a preparar el sancocho desde ya y continuó expresando lo que significará ese encuentro con el público barranquillero. “Mi emoción en estos momentos se desborda con locura y pensar en el hecho de verlo como ese sueño de poder cantarle a toda Barranquilla, una sola voz, va a ser inolvidable”, dijo el artista.

El alcalde finalizó diciendo: “Te estamos esperando con todos los brazos abiertos, vas a ser la estrella de ese carnaval, y ese sábado vamos a dar un abrazo muy grande, y a decirle a Colombia y al mundo que tenemos al mejor, el sábado de carnaval”.

Minutos previos a la confirmación oficial, el cantante compartió un pantallazo de la videollamada en sus historias de Instagram con un texto que decía: “tío, te quiero más que levantarme tarde”, refiriéndose de manera jocosa al mandatario de los barranquilleros.