El Carnaval de la 44 sigue construyendo lo que será su fieste en este 2026 y, poco a poco, se van conociendo más detalles de lo que será una de sus noches más esperadas. La coronación de los reyes centrales Sharon Hurtado y Luis Mauricio Aragón, junto a los reyes infantiles Ashley Sofía Gómez y Germán Javier Palomino Montes, empieza a dibujarse como un evento pensado para reunir tradición, música y alegría popular en un solo escenario.

La cita será el 31 de enero de 2026 y tendrá como escenario principal la Plaza de la Paz, un lugar emblemático que volverá a llenarse de fiesta con el evento titulado ‘Barranquilla, la gran experiencia’. Desde este punto del Centro de la ciudad, los bordilleros y asistentes vivirán una noche cargada de color y movimiento, con un espectáculo central que contará con la participación de más de mil bailarines.

Danzas, disfraces, escuelas y comparsas que hacen parte del Carnaval de la 44 se unirán para mostrar que esta fiesta sigue viva gracias al trabajo de los barrios y de su gente.

La música tendrá un papel protagónico durante la noche. El encargado de abrir el listado de artistas es Zaider, uno de los exponentes más reconocidos de la música urbana local, conocido por mezclar reguetón, afrobeat y champeta.

Lea también: Bando de Antaño será comandado por Ilse Margarita Cuello y Katia González-Ripoll

Desde República Dominicana llegará La Familia André, una agrupación que ha logrado mantenerse vigente durante décadas gracias a su fusión de ritmos afroantillanos, jazz y rock, una propuesta que ha conquistado tanto a melómanos como a públicos diversos.

El ambiente caribeño se reforzará con la presencia de Juan Piña, quien pondrá a cantar y bailar al público con letras que hablan del Caribe y de su gente, y con La Nómina del Pin, una orquesta conocida por interpretar cumbia, salsa, porro y otros ritmos tradicionales que no pueden faltar en una noche de Carnaval.

A esta lista se suma el artista vallenato Elder Dayán, cuyo nombre se dio a conocer la noche de este lunes. El cantante es uno de los intérpretes de ‘En el bordillo’, la canción oficial de la reina Sharon Hurtado, por lo que su participación tendrá un significado especial dentro de la celebración.

Lea también: La fiesta de los Santos Reyes se vive desde Valledupar

Además, EL HERALDO pudo conocer que la nómina artística se completa con el reconocido cantautor y músico dominicano Wilfrido Vargas, figura clave del merengue y autor de éxitos populares como ‘El baile del perrito’ y ‘Abusadora’.

En 2017, durante el Festival de Orquestas, Wilfrido Vargas fue homenajeado por su aporte al merengue tradicional, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y recibió la Medalla Carnaval de Barranquilla y el Turbante de la Tradición, el máximo reconocimiento que entrega Carnaval de Barranquilla S.A.S.