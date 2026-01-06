La Asociación Movimiento Cívico “Todos por Barranquilla” con el apoyo del Centro Cultural Comfamiliar, entidades que trabajan con esmero por la cultura en general, realizarán del tradicional Bando de Antaño versión 2026, el cual es un festejo nostálgico que perpetúa el recuerdo de los carnavales de épocas pasadas, cuando anualmente, el 20 de enero, día de San Sebastián (patrono de Cartagena), se declaraban oficialmente abiertos estos festejos en la ciudad, tradición que cambió en la década de los años 80.

“De igual manera, es una ocasión propicia para ofrecerles a las reinas de nuestro carnaval las muestras de gratitud y cariño del pueblo barranquillero por haber sido sus soberanas en diferentes épocas”, dijo Alberto Martínez, director de la Asociación Movimiento Cívico “Todos por Barranquilla”.

En este evento de gran importancia cívica y cultural se efectuará en honor de los 25 años del reinado de Ilse Margarita Cuelli Gieseken, reina en el año 2001 (bodas de plata) y de los 50 años del de Katia González-Ripoll Rosales, reina en 1976 (bodas de oro), y de la actual reina 2026 Michelle Char Fernández, a quienes se les realizará un homenaje especial, el día martes 20 de enero de 2026 a las 4:00 p. m. en el Centro Cultural Comfamiliar (carrera 54 No. 59-167), en compañía de su corte real e invitados especiales de otras entidades y personalidades que han estado trabajando por engrandecer con sus aportes culturales y económicos al carnaval de Barranquilla.

También se homenajeará al Rey Momo Bernardo guzmán Medina (año 2001 -q.e.p.d.-), quien estuvo liderando este festejo con Ilse Margarita).

La reina Michelle Char Fernández será proclamada y coronada como Reina de corazones cívicos 2026 por su destacada participación como soberana de este festejo, en el que ha sobresalido por su alegría, civismo, carisma, respaldo y apoyo a nuestras tradiciones populares.

Así mismo, se efectuará un reconocimiento especial a la corte real de la reina Michelle y al grupo de personas que realizó las extensas y magníficas investigaciones que se llevaron a la UNESCO y que permitieron que nuestro carnaval fuese declarado obra maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad: Lola Salcedo (q.e.p.d.), Diana Acosta Miranda, Harold Ballesteros, Livingston Crawford, Cristian Pacheco y Adela de Castro.

Además, se efectuará la coronación de los Reyes Cívicos 2026 a cargo de la reina Michelle.