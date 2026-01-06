El 6 de enero está resaltado en letras doradas en el calendario, porque marca la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar al Niño Jesús, un evento conocido como la Epifanía, donde revelan a Cristo a los gentiles y le ofrecen incienso, mirra y oro.

A lo largo de los años, la llegada de los Reyes Magos se ha convertido en una festividad clave en los países hispanos, marcando así el fin de la Navidad. En la costa Caribe colombiana, es Valledupar la ciudad que celebra por lo alto esta fecha, debido a que fue fundada oficialmente el 6 de enero de 1550 por Hernando de Santana, quien la nombró como “Ciudad de los Santos Reyes del Valle de Upar” en honor a la festividad de los Reyes Magos.

Este martes, el municipio llega a 476 años, razón por la cual durante seis días, la Capital Mundial del Vallenato de la mano con el gobierno del alcalde Ernesto Orozco Durán, han dado a conocer una agenda que agrupará actividades como: conversatorio ‘Escuelas Culturales, Semilleros del Folclor Vallenato’; la tradicional carrera atlética Santos Reyes, que integrará a más de 1.200 participantes, en dos recorridos como son 5 y 10 kilómetros. Las categorías incluidas son: menores, abierta, élite, veterano, plus, silla de rueda y visuales, estas últimas dos para personas con discapacidad.

Además, el Te Deum este año será realizado este martes a las 6:00 p. m. en el bulevar del barrio El Carmen, donde acto seguido se hará la entronización de la imagen de la Virgen del Carmen para darle formal apertura a las obras de remodelación y construcción del parque de este sector poblacional y de alta tradición religiosa en la ciudad.

A orillas del río Guatapurí culminará la agenda cultural con un concierto vallenato.

El cierre de las festividades será con una programación musical, en las instalaciones del Parque de la Leyenda Vallenata y en el ecoparque del río Guatapurí.

“Invitamos a todos los vallenatos y visitantes a disfrutar del aniversario de Valledupar en calma, con prudencia y responsabilidad. Tenemos un programa lleno de eventos variados, donde la Oficina de Cultura e Inder trabajaron unidos para ofrecer lo mejor a nuestra ciudadanía”, indicó el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco.

En diálogo con EL HERALDO, Yanelis González, líder de la Oficina de Cultura, dijo que la celebración de estos 476 años de Valledupar representa un momento de reflexión, orgullo y proyección.

“Es la oportunidad de honrar nuestra historia y reconocer el legado cultural que le ha dado identidad a la ciudad. Estos años no solo hablan del pasado, sino del presente vivo de una ciudad creativa, musical y resiliente, y del compromiso de la administración municipal que asumimos con las nuevas generaciones para seguir construyendo una Valledupar más incluyente, culturalmente activa y con visión”.

Música para celebrar

El jueves se cumplirá el conversatorio ‘Escuelas Culturales, Semilleros del Folclor Vallenato’ a las 10:00 a. m. en el Centro de eventos Paisaje de Sol y a las 4:00 p. m. será la apertura del museo Salón de Reyes en el Parque de la Leyenda Vallenata.

El valduparense Peter Manjarrés es uno de los artistas que integra la nómina del concierto de este sábado.

El sábado está pactada, a las 5:00 a. m., la Carrera de los Santos Reyes, mientras que ese mismo día, a partir de las 5:00 p. m., será la apertura de puertas para el ‘Conciertazo de Cumpleaños 476 de Valledupar’, en el que actuarán figuras como Peter Manjarrés, Churo Díaz, Mono Zabaleta, Mario Cerchar y Luisra Solano.

El domingo 11 de enero se cumplirá el remate musical desde las 10:00 a. m. en el Ecoparque del Río Guatapurí con artistas como Yader Romero, El Combo del Morre Romero, John Mindiola, Rafa Daza y Mando Ruiz.

Se alista Baranoa

Este sábado 10 de enero en la Plazoleta Manuel Patrocinio Algarín de Baranoa, Atlántico, desde las 7:00 p. m. se disfrutará de la Loa de los Santos Reyes Magos, una de las manifestaciones culturales más antiguas y representativas del Caribe, con más de 148 años de historia ininterrumpida.

La Loa de los Reyes Magos es otra de las grandes apuestas en la región Caribe.

La edición 2026 marcará un hito histórico en inclusión, integrando activamente a personas con discapacidad en el montaje escénico. Para este año ha sido anunciado un espacio accesible y la presencia de intérpretes de lengua de señas para la jornada de escenificación.

La Loa de los Santos Reyes Magos 2026 contará con 45 artistas en escena, entre actores y actrices, acompañados por más de 60 personas en áreas de escenografía, vestuario, maquillaje, artes plásticas, artesanías y logística.