Barranquilla ya se empezó a mover al ritmo de su fiesta más grande. Este 2026 arrancó con ese ambiente vivo y la reina Michelle Char lo dejó claro desde el primer día del año, cuando el 1° de enero inauguró oficialmente el Carnaval con una rueda de cumbia en Barrio Abajo.

Desde que fue designada, Michelle ha marcado el camino de su reinado con el mensaje de volver a la raíz, mirar de frente a quienes han sostenido el Carnaval durante años y reconocer el valor de la tradición. Esa idea volvió a tomar fuerza este domingo, cuando la reina publicó uno de los capítulos más emotivos de su recorrido, un viaje al corregimiento de Evitar, en el municipio de Mahates, Bolívar.

Antes de mostrar el lugar, decidió enfocarse en las personas. En los rostros de mujeres y hombres que desde muy jóvenes han mantenido vivos los cantos tradicionales que hacen parte del alma del Carnaval. En Evitar, la reina se acercó a las cantadoras, esas voces que guardan historias, costumbres y la vida diaria del Caribe, expresadas a través de los bailes cantados.

La visita tuvo un significado especial. Evitar es conocida como tierra de cantadoras, y sus bailes afro cantados serán los protagonistas y homenajeados en la Guacherna 2026. “Para mí será un honor rendir tributo al saber y a las voces de estas mujeres y hombres que con su vida mantienen viva esta expresión musical que engrandece nuestro Carnaval”, expresó.

Uno de los momentos más conmovedores del video ocurre al inicio, cuando una de las cantadoras, con 86 años, dice con emoción: “Desde que yo tengo 86 años, primera reina que viene aquí a mi pueblecito”.

Durante el recorrido, Michelle también compartió un espacio especial con Nelly Herrera, hija de la recordada Niña Emilia. Juntas cantaron Currucuchu y Coroncoro.

El video de 3:21 minutos, tocó fibras en muchas personas y tuvo una gran acogida en redes sociales. La respuesta fue tan positiva que incluso Sofía Vergara lo compartió en sus historias, permitiendo que esta tradición llegue a un público mucho más amplio.