Sumarse al universo de La Ley y el Orden no es un paso menor para ningún actor. La franquicia, vigente desde 1990, ha construido una relación casi automática con el público, que reconoce su ritmo, su tono y su manera de contar el crimen. Por eso, cuando Law & Order Toronto: Criminal Intent se prepara para su estreno en Latinoamérica, una de las preguntas inevitables es cómo se enfrenta ese legado desde otro país. Para KC Collins, uno de los protagonistas de la serie, la sorpresa empezó desde el primer momento.

“Me sorprendió muchísimo que se hiciera en Toronto. Siendo sincero, me sorprendió, pero al mismo tiempo tenía sentido”, explica el actor, quien interpreta al detective Theo Forrester. Collins reconoce que la ciudad canadiense carga con una identidad particular dentro del imaginario audiovisual: “Somos conocidos como una pequeña Nueva York, y me sorprendió la forma en que lo íbamos a abordar. Así que era prácticamente una pizarra en blanco”.

Lejos de sentir intimidación inicial, Collins asumió el proyecto con una mezcla de curiosidad y apertura. “Pensé: ‘Bueno, aquí estoy. A ver qué pasa. Haz lo que tengas que hacer. Y a ver adónde nos lleva’”, recuerda. Sin embargo, esa sensación cambió con el paso del tiempo y con la dimensión real del fenómeno en mente.

La presión, admite, llegó después. “Eso no me intimidó en absoluto hasta más tarde”, dice, y aclara que fue el entorno el que terminó por hacerlo consciente del peso de la franquicia. “Todos los demás eran fans enormes. Yo era un espectador ocasional”. Escuchar cifras, años y referencias constantes terminó por situarlo frente a una historia que precede incluso a su propia generación. “Te das cuenta de cuánto tiempo lleva el programa en transmisión, creo que desde 1990… se siente como antes de que nacieras”.

Ese peso se hizo más evidente durante el rodaje y, sobre todo, en el estreno. Collins recuerda haber pensado: “‘¡Vaya! ¿Vamos a ser nosotros los que destruyamos la ley y el orden? ¿Vamos a ser nosotros los que arruinemos semejante legado?’”. La conclusión llegó después: “Pero no lo hicimos”.

En ese contexto aparece Theo Forrester, el personaje que Collins define desde la capacidad y la seguridad. “Theo es inteligente. Tiene confianza en sí mismo. Y no es que no haya conseguido este puesto por otra razón que no sea que es muy bueno en su trabajo”, señala. Para el actor, era importante que esa competencia no estuviera en discusión dentro del relato. “Es muy bueno y, al mismo tiempo, un oponente temible”.

Steve Wilkie/Cortesía Universal+

Collins subraya además el valor simbólico del personaje. “Fue increíble ver eso, especialmente en un personaje negro. Para mí fue importante ver que era ese tipo de persona”, afirma, dejando claro que la representación también formó parte de su motivación al asumir el papel.

La conexión entre el actor y el detective no es casual. Collins reconoce similitudes claras entre su propia experiencia y la de Theo. “Sientes que la gente espera menos de ti. Y cuando estás en cierta posición, esperan que sepas menos o que actúes de cierta manera”, explica. Frente a esa expectativa externa, el actor decidió que su personaje no debía acomodarse. “Theo Forrester es un personaje, y quería asegurarme de que pudiera actuar como quisiera. Será quien es. Y te guste o no. Pero será quien es”.

Esa idea de autenticidad atraviesa también su carrera personal. “Siempre voy a hacer todo lo posible por ser lo más auténtico posible. Ya sabes, el auténtico KC Collins”, dice. Y añade: “Había similitudes en luchar duro por lo que eres, por lo que crees, porque lo he hecho toda mi vida, simplemente siendo actor e intentando demostrarle a la gente que podía hacerlo”.

Pensando en el estreno en Latinoamérica, Collins cree que el público reconocerá de inmediato la esencia de la franquicia. “Pueden esperar que tenga más o menos el mismo ADN que la original”, señala, aunque aclara que no se trata de una repetición. “No quiero decir que sea una versión 2.0 ni nada por el estilo”. Para él, el diferencial está en el punto de vista: “Te da una perspectiva diferente del resto del mundo… Esto es Canadá. Es interesante”.

Sobre el nivel artístico, Collins es directo. “Pueden esperar ver la misma calidad de actuación. Pueden esperar ver que la actuación no será de menor calidad”, asegura, y destaca también el aporte del elenco invitado y de las historias: “Las actuaciones de las estrellas invitadas también son excelentes. Y la narrativa es fantástica”.

Al ver el resultado final, la reacción fue tan espontánea como contundente. “Honestamente. ¡Mierda! ¿Cómo lo logramos?”, recuerda entre risas. La respuesta llegó de inmediato: “Parece La Ley y el Orden. Eso es lo que pensé cuando lo vi por primera vez: ‘¡Guau! Parece La Ley y el Orden’”. Para Collins, ese era el verdadero desafío. “Lo logramos. ¿Sabes? No lo arruinamos”.

Law & Order Toronto: Criminal Intent estrena su primera temporada en Latinoamérica el próximo 14 de enero por Universal+, con la promesa de mantener vivo un universo conocido, pero mirado desde otra ciudad y otra sensibilidad.

