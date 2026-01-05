‘Avatar; Fire and Ash’, la tercera entrega de la saga de James Cameron, ha superado tras 18 días en taquilla los mil millones de dólares de recaudación en todo el mundo, 306 de ellos en Estados Unidos y 777 en el resto de mercados, según la web Box Office Mojo.

Las anteriores entregas de la saga también superaron los mil millones de dólares. La segunda entrega lo hizo tras 14 días en cartelera y la primera a los 17 días, según señala Variety. Ambas también superaron posteriormente los dos mil millones de recaudación.

El gran motor de la recaudación de la tercera entrega de la saga de acción ha sido el público fuera de Estados Unidos.

Los países que más recaudación han conseguido para la película han sido China -138 millones de dólares-, Francia -81 millones-, Alemania -64 millones- y Corea -44 millones-.

‘Avatar: Fire and Ash’ es el tercer estreno de Disney de 2025 que supera los mil millones de dólares, tras ‘Lilo y Stitch’ y ‘Zootopia 2’.

La recaudación de la taquilla este fin de semana en Estados Unidos se mantiene similar al anterior, tras el puesto número uno para ‘Avatar: Fire and Ash’, se encuentra ‘Zootopia 2’ en el segundo puesto -19 millones de dólares- y ‘The Housemaid’ -14.9 millones-, ‘Marty Supreme’ -12.6 millones- y ‘Anaconda’-10 millones-, cerrando los cinco primeros puestos.

‘Zootopia 2’ acumula desde su estreno -26 de noviembre- un total de 1.588 millones de dólares, en gran medida aupada por el éxito de público internacional -1.224 millones-.

Este pasado fin de semana volvió a ser número uno de la taquilla en China dejando en segundo lugar la saga de Avatar, donde ha alcanzado una recaudación de 598 millones de dólares desde su estreno.

La película se ha convertido en todo un éxito en el país, donde el público acude al cine con sus mascotas.

