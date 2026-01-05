Tras un 2025 dominado por el cine infantil, para 2026 se espera el regreso a lo grande del cine de superhéroes –los nuevos Avengers, SpiderMan o Supergirl– y también los trabajos de cineastas consagrados como Christopher Nolan, Emerald Fennell, Greta Gerwig, Alejandro González Iñárritu, Pedro Almodóvar, Steven Spielberg y más.

Lea Gemini de Google le puede ayudar a cumplir sus propósitos en 2026

Además, en la televisión llegan continuaciones como las de Cien años de soledad, Euphoria o la expansión del universo narrativo de Juego de Tronos con una nueva aventura, así como nuevas adaptaciones literarias latinas como La casa de los espíritus de la chilena Isabel Allende.

Por ello, EL HERALDO hace un recopilatorio de algunos estrenos destacados que se vivirán durante estos 12 meses que seguramente marcarán tendencia en las próximas temporadas de premios. Anote la fecha en sus calendarios y no se los pierda.

‘The Odyssey’

Uno de los títulos más esperados es la adaptación de ‘La Odisea’ a cargo de Christopher Nolan y con Matt Damon como Odiseo en un espectacular reparto que también cuenta con Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya y Charlize Theron. Habrá que esperar al 17 de julio para ver esta cinta que se ha grabado enteramente con cámaras Imax (la primera en hacerlo).

Aquí Gobernación del Atlántico inicia el 2026 fortaleciendo la creación escénica con formación en maquillaje artístico

Cortesía

‘El diablo viste a la moda 2’

Desde que se anunció que habría secuela del filme que en 2006 lanzó al estrellato a Anne Hathaway, los fans se han vuelto locos. Cada look de Hathaway y Meryl Streep en el rodaje se ha analizado con lupa y a eso se añade que al reparto, además de Emily Blunt y Stanley Tucci, se han unido caras nuevas, como las de Sydney Sweeney o Kenneth Branagh. El 30 de abril en cines.

‘Avengers: Doomsday’

Poco se sabe de la nueva entrega de los Avengers, más allá de la lista interminable de nombres que van a aparecer y de que no se estrenará hasta el 18 de diciembre. Chris Evans -retirado como Capitán América en ‘Endgame’- es el último nombre que se ha unido a compañeros como Robert Downey Jr. (aunque como malvado), Chris Hemsworth, Pedro Pascal o Florence Pugh.

‘Dune 3’

También hay gran expectación por la continuación de la saga Dune creada para el cine por el canadiense Denis Villeneuve y protagonizada por Timothée Chalamaet y Zendaya. En esta nueva entrega, que se estrenará a final de año, tendrán más presencia Florence Pugh y Anya Taylor-Joy, además de los habituales Josh Brolin, Javier Bardem o Rebecca Ferguson en un reparto al que se incorpora Robert Pattinson.

Además ‘Las cabañuelas’, metáforas cambiantes del clima, la nostalgia y los sentimientos

‘Digger’, de Alejandro González Iñárritu

En octubre llegará a las salas ‘Digger’, el nuevo filme del director mexicano Alejandro González Iñárritu, nada menos que con Tom Cruise de protagonista. Una “comedia de proporciones catastróficas”, es como ha calificado esta cinta el actor.

‘Disclosure Day’

En junio se estrenará el nuevo trabajo de Spielberg, ‘Disclosure Day’, una historia de ciencia ficción con Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth o Eve Hewson, que se plantea qué haríamos los seres humanos si descubriéramos que no estamos solos en el universo.

‘Spider-Man: Brand New Day’

Tom Holland se vuelve a meter en el traje de Spider-Man la cuarta entrega de la saga del hombre arañan protagonizada por el británico tras ‘Homecoming’ (2017), ‘Far From Home’ (2019) y ‘No Way Home’ (2021), que fue la película más taquillera en el mundo ese año, con una recaudación de 1.910 millones de dólares.

También Mhoni Vidente había vaticinado que Maduro sería “abandonado” por su entorno antes del 10 de enero

‘Amarga Navidad’, de Pedro Almodóvar

El argentino Leonardo Sbaraglia y la hispanoargentina Bárbara Lennie protagonizan el nuevo trabajo de Almodóvar, que se centra en Elsa, una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre y que tiene en su pareja, Bonifacio, a su tabla de salvación.

‘Narnia: The Magician’s Nephew’

Tres años después de arrasar con ‘Barbie’, la directora Greta Gerwig dirige una nueva versión de ‘The Chronicles of Narnia’, que servirá como precuela de la cinta de 2055 y adapta ‘The Magician’s Nephew’ (‘El sobrino del mago’), la sexta novela de la saga literaria de C.S. Lewis. Daniel Craig, Carey Mulligan y Emma Mackey protagonizan un filme que llegará a las salas en noviembre.

Pixar/Cortesía (L-R): Buzz Lightyear (voiced by Tim Allen) and Woody (voiced by Tom Hanks) in Disney and Pixar's TOY STORY 5. Photo courtesy of Disney/Pixar. © 2025 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

‘Toy Story 5’

El 19 de junio se estrenará la quinta película de ‘Toy Story’, más de 30 años después de la original, que es de 1995. En esta ocasión los juguetes se enfrentan a la tecnología, que amenaza los juegos tradicionales.

‘The Social Reckoning’

En una especie de continuación de ‘The Social Network’, Aaron Sorkin vuelve al mundo de Facebook, ahora para contar cómo se destaparon los secretos más oscuros de la red social. Jeremy Allen White y Mikey Madison protagonizan este filme que veremos en octubre.

Lea Artistas venezolanos celebran y se pronuncian ante la captura de Nicolás Maduro

‘Michael’

Jaafar Jackson interpreta a su tío Michael en un biopic sobre el ‘rey del pop’, dirigido por Antoine Fuqua y que se lanzará el 24 de abril. Un “retrato en la gran pantalla de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido”.

‘Supergirl’

‘Supergirl: Woman of Tomorrow’, protagonizada por Milly Alcock, seguirá la historia y el oscuro origen de Kara Zor-El antes de aterrizar en la Tierra, un intento de recuperar un personaje que no ha enganchado al público y que llega a los cines el 26 de junio.

Glen Wilson/Lionsgate/Cortesía Jaafar Jackson as Michael Jackson in Maven. Photo Credit: Glen Wilson

Las series que llegan

‘Cien años de soledad’ - Temporada 2 (Netflix, agosto)

La segunda parte de la adaptación de Netflix llegará para contar los 50 años restantes de la familia Buendía.

‘Euphoria’ - Temporada 3 (HBO Max, 3 de abril)

Cuatro años después de su segunda temporada la serie retoma la historia con Rue (Zendaya) al sur de la frontera, en México, endeudada con Laurie (Martha Kelly) e intentando encontrar formas muy innovadoras de saldarla, mientras que Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi), viven en los suburbios. Una ficción de gran éxito sobre un grupo de jóvenes en una espiral de drogas, sexo, drama, amor y amistad.

Lea Feria Farex, una vitrina viva del arte colombiano

Cortesía

‘A Knight of the Seven Kingdoms’ (HBO Max, 19 de enero)

Esta precuela de ‘Game of Thrones’ llega el 19 de enero y se sitúa un siglo antes de los acontecimientos de la serie original. Dos héroes inverosímiles vagaban por Poniente... un joven ingenuo, pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg. Ambientada en una época en la que la dinastía Targaryen aún ocupa el Trono de Hierro.

‘Wonder Man’ (Disney+, 28 de enero)

Mucho más tempranera será otra de las producciones de Marvel para este año, ‘Wonder Man’, centrada en el personaje de Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II), un actor que sueña con triunfar en Hollywood y que después de un encuentro fortuito con Trevor Slattery, (Ben Kingsley), un veterano intérprete ya de retirada, descubre que se está preparando una nueva versión de la película de superhéroes Wonder Man.

‘Bridgerton’ - Temporada 4 (Netflix, 29 de enero)

La cuarta temporada de la saga de los Bridgerton se estrenará en dos partes -el 19 de enero y el 26 de febrero- y el protagonista será el bohemio segundo hijo de la familia, Benedict (Luke Thompson), que se resiste a sentar la cabeza, hasta que conoce a una cautivadora Dama Plateada en un baile de máscaras, interpretada por Yerin Ha.

Aquí “Mi arte arranca las cabezas para llegar directo al corazón”

‘La casa de los espíritus’ (Prime Video)

Una de las novelas más conocidas de Isabel Allende, que ya saltó al cine en 1993 con Jeremy Irons y Meryl Streep, llega ahora a la pequeña pantalla con una miniserie de ocho episodios, grabada enteramente en Chile y en la que se ha implicado mucho la autora. Dolores Fonzi, Alfonso Herrera, Nicole Wallace, Juan Pablo Raba y Fernanda Castillo encabezan el reparto.