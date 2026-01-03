La madrugada de este sábado marcó un antes y un después en la historia de Venezuela cuando, según anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo un ataque a gran escala contra instalaciones en Caracas y otras zonas del país, capturando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y trasladándolos fuera del país bajo custodia estadounidense.

Este acontecimiento, que ya está generando reacciones internacionales y políticas globales, también ha encendido las redes y plataformas digitales de artistas venezolanos tanto dentro como fuera del país, muchos de los cuales han alzado su voz para expresar su sentir ante un momento que consideran histórico para Venezuela.

Aunque la captura de Maduro es un hecho de las últimas horas, en redes sociales venezolanos con gran alcance público se han pronunciado rápidamente, para dar un mensaje de speranza democrática.

El cantautor venezolano, conocido internacionalmente por éxitos como Me Rehúso, ha sido una de las voces más visibles. En publicaciones recientes antes del hecho, durante las tensiones políticas y denuncias de fraude electoral en el país, Ocean ha utilizado su plataforma para denunciar lo que considera manipulación política y pedir unidad nacional, expresando mensajes de resistencia contra lo que llamó “juegos psicológicos” que buscaban desestabilizar al pueblo venezolano.

Si bien no hay declaraciones específicas sobre la captura en este momento, su historial de mensajes indica que muchos de sus seguidores esperan que este cambio pueda abrir una nueva etapa de libertad y esperanza para Venezuela.

Diversas figuras como Arca, Joaquina, Lasso, Akapellah, Los Mesoneros y Elena Rose hablaron abiertamente sobre esta victoria del país, así como Carlos Baute quién en sus redes sociales expresó: “Se nos hizo realidad el sueño de Navidad”.

Desde la escena independiente, el músico José Rafael Cordero Sánchez lanzó en 2025 Odio a Maduro, un álbum que se posiciona como una pieza de música de protesta con letras críticas al gobierno e inspiradas en la crisis política y social venezolana.

Aunque esta obra fue publicada antes de la captura, representa una expresión artística significativa de rechazo a la figura de Maduro y ha sido citada frecuentemente por activistas y seguidores como un símbolo cultural de resistencia.

Influencers, actores y otras celebridades

Además de músicos, otros talentos del entretenimiento venezolano han tomado posición ante el clima político del país:

Artistas y celebridades venezolanas de alta visibilidad han sido parte de campañas online y publicaciones en redes expresando su tristeza por la situación en Venezuela y su apoyo a la búsqueda de democracia y justicia, desde Ricardo Montaner hasta Lele Pons y Gaby Espino, quienes en momentos de crisis anteriores han compartido mensajes de solidaridad con el pueblo venezolano y críticas al manejo político de Maduro.

Muchos de estos artistas han vivido parte de su carrera fuera del país, lo que les ha permitido mantener canales de comunicación masivos para expresar su sentir y posicionamientos sobre el acontecer venezolano.

SEÑOR, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíe el futuro de todos los que te aman.

Amen amen 🙏 #Venezuela #venezuelalibre — Ricardo Montaner (@montanertwiter) January 3, 2026

Jorge Harry, más conocido como George Harry, famoso por su humor observacional sobre la vida multicultural, las relaciones y la sociedad, especialmente en el contexto latinoamericano, igualmente se pronunció ante la captura de Nicolás Maduro. Así mismo lo hizo el comediante e influencer Marko. Pues a través de sus historias de Instagram publicó videos e imágenes que decía el siguiente mensaje:

“Llegó tu hora de tener miedo DIOSDADO CABELLO. YA NINGÚN VENEZOLANO TE TIENE MIEDO. No se dejen j*der la mente, el que está acorralado es él no el pueblo”.

Finalmente el periodista venezolano Leo, por medio de su cuenta de X, publicó un video con la siguiente descripción: “Así celebraba Venevision la llegada del 2026 .Sin fanfarria Venevision, sin himno, sin gaita. Si, con la canción de campaña de Donald Trump. Venevision sabía esto? No se, pero son detalles.