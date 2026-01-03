Cartagena de Indias inicia el 2026 con una agenda cultural que reafirma a la ciudad como uno de los principales escenarios creativos del país.

Enero llega con la Feria Farex, una cita que invita a locales y visitantes a vivir experiencias conectadas con la identidad, el talento y el trabajo hecho a mano en Colombia. Desde hoy hasta el 12 de enero, el Centro de Convenciones se convertirá en el punto de encuentro de quienes ven en la cultura y la creatividad una forma de comenzar el año.

Esta feria se consolida como uno de los planes imperdibles de la temporada. Durante diez días, artesanos, diseñadores, joyeros, artistas y emprendedores nacionales e internacionales compartirán propuestas que transforman materiales, saberes y tradiciones en proyectos con impacto social y ambiental.

El HERALDO dialogó con Araceli Morales, fundadora del evento, quien contó que “en Farex celebramos la capacidad transformadora de quienes crean con sus manos. No se trata solo de objetos, sino de procesos que fortalecen comunidades y preservan tradiciones. Cada pieza refleja un compromiso con el entorno y con una Colombia que avanza hacia un futuro más consciente”.

Así será la edición de 2026

Esta edición reunirá a más de 250 expositores con una muestra diversa que integra artesanías, joyería, arte, moda, bienestar, belleza y gastronomía típica, todas bajo un enfoque responsable.

“El 4 de enero, a las 4:00 p. m., este espacio será escenario de un taller de reciclaje creativo liderado por Mangle Huella Verde y Robinson Jaraba. Allí, todos conocerán la filosofía, que es ‘La basura no existe’, aprenderán a identificar distintos tipos de plásticos y presenciarán una demostración en vivo de la técnica de termofusión, que transforma bolsas plásticas de uso cotidiano en láminas de colores listas para convertirse en obras de arte”, explicó.

La programación de 2026 también incluirá experiencias que conectan diseño, ciudad y estilo de vida, como el Farex Fashion Sunset, que se realizará el 6 de enero a las 5:00 p. m. Esta puesta en escena al atardecer reunirá diseños de algunos participantes de la feria en una experiencia visual que celebra el oficio, la identidad y la expresión creativa, con Cartagena como escenario natural.

Un aporte a Cartagena

Araceli Morales recordó que hace 26 años la ciudad no contaba con una oferta cultural en enero. “En ese momento Cartagena era solo restaurantes o las Islas del Rosario para el turista. Yo visitaba Expoartesanías todos los años y pensé en traer a los artesanos a esta ciudad, justo en la época de mayor turismo”, contó en conversación con EL HERALDO.

Desde entonces, la feria se ha realizado de manera ininterrumpida del 3 al 12 de enero, convirtiéndose en una plataforma de visibilidad nacional e internacional para artesanos, joyeros, artistas y emprendedores.

“Farex es más que una feria, es una experiencia que se vive y se comparte. Es el plan perfecto para comenzar el año conectando con la cultura, el arte y lo local”, aseguró Morales, quien destacó que la organización del evento es un trabajo permanente que inicia al día siguiente de su cierre.

El impacto de la Feria Farex en la ciudad y en el sector creativo es significativo. En sus 25 años de historia, la feria ha recibido más de 1.3 millones de visitantes, ha generado cerca de 27.000 empleos y ha propiciado más de 2.000 alianzas, consolidándose como un motor de desarrollo cultural y económico.

Con manifestaciones artísticas, charlas, demostraciones de oficios, espacios de intercambio con invitados internacionales y los tradicionales reconocimientos a Mejor Stand Decorado, Expositor Revelación Caribe y Expositor Revelación Nacional, Farex 2026 se proyecta como una de las grandes citas de inicio de año en Cartagena, reafirmando que la creatividad también construye ciudad y futuro.

“También le estamos apostando al mundo digital, a las nuevas tecnologías, porque esto nos genera visibilidad para llegar a muchas personas más. Entonces Farex es una vitrina viva del arte colombiano y yo invito a todos a que nos visiten estos días”, puntualizó Morales.